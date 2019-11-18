Новости экономики за 18.11.2019

Новости Беларуси. Какие изменения в организации биржевых торгов сделают более свободным доступ к древесному сырью участникам рынка? Почему Финляндии интересен белорусский опыт деревянного домостроения? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГОДОВЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ Более 4,5 миллионов кубометров деловой древесины будет выставлено на годовые биржевые торги. Пройдут они по новым правилам. Если раньше в годовых биржевых торгах могли участвовать в основном только крупные деревообработчики, то сейчас биржевая площадка откроется и для предприятий малого и среднего бизнеса, которым до этого приходилось закупать древесину на квартальных и текущих биржевых торгах (как правило по более высоким ценам).

Новый порядок предоставит более свободный доступ к древесному сырью участникам рынка, заметно повысит уровень конкуренции и будет способствовать росту объемов реализации деловой древесины. ФИНЛЯНДИИ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ Финляндии интересен белорусский опыт деревянного домостроения. Сейчас там реализуется много экологических проектов, в частности, есть идеи строительства многоэтажных деревянных домов, и в этом бизнес Финляндии готов к сотрудничеству с белорусской стороной. Кроме того, большой интерес представляет лесохимическое производство нашей страны, а также экологический туризм и лесопользование.

Деревообработка в Финляндии признана одной из самых масштабных и эффективных. На долю этой страны приходится более 10 % экспорта лесной промышленности в мире, а доля экспорта бумаги для типографий составляет пятую часть от всего объема. ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН «О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБРАЩЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» С 18 ноября белорусские производители органической продукции смогут пройти процедуру сертификации и наносить на упаковку товаров знак «Органический продукт», при производстве которого не используются химические удобрения, гормоны роста, антибиотики, методы генной инженерии.