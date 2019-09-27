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56 млн долларов заработала Беларусь на экспорте интеллектуальной собственности за 8 месяцев

27 сентября 2019 06:34
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Новости Беларуси. 56 миллионов долларов за 8 месяцев 2019 года. Именно такую сумму Беларусь уже заработала на экспорте интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А к концу года эксперты ожидают фактически удвоенные показатели по сравнению с 2018-м. Это свидетельствует о том, что белорусские разработки востребованы в мире и становятся весомым источником дохода. Разумеется, в нашей стране ведется активная работа и над законодательством. Особое внимание – защите объектов интеллектуальной собственности.

56 млн долларов заработала Беларусь на экспорте интеллектуальной собственности за 8 месяцев -1

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
У нас много производится интегральных микросхем. У нас есть «Интеграл». Есть отдельный закон, регламентирующий защиту топологики, разработок в области интегральных микросхем, ряд других. Об авторском праве усовершенствовано законодательство. Все это постоянный процесс, и важно, что мы здесь находимся в мировом тренде.

Несмотря на значительные успехи белорусских патентов, понятие интеллектуальной собственности все еще не в полной мере знакомо белорусам. Потому в нашей стране впервые проведут конкурс социальных роликов, призванных подробнее познакомить население со сферой действия авторского права.

56 млн долларов заработала Беларусь на экспорте интеллектуальной собственности за 8 месяцев -4

# Интеллектуальная собственность # Экономика # Александр Шумилин # Фотофакт

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