56 млн долларов заработала Беларусь на экспорте интеллектуальной собственности за 8 месяцев

Новости Беларуси. 56 миллионов долларов за 8 месяцев 2019 года. Именно такую сумму Беларусь уже заработала на экспорте интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А к концу года эксперты ожидают фактически удвоенные показатели по сравнению с 2018-м. Это свидетельствует о том, что белорусские разработки востребованы в мире и становятся весомым источником дохода. Разумеется, в нашей стране ведется активная работа и над законодательством. Особое внимание – защите объектов интеллектуальной собственности.