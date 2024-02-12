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4 торговые площадки Минлесхоза откроют в 2024 году в Беларуси

12 февраля 2024 16:52
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Четыре торговые площадки Минлесхоза откроют в этом году в Беларуси. Объекты появятся в Барановичах, Полоцке, Жлобине и Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 торговые площадки Минлесхоза откроют в 2024 году в Беларуси-1

Сегодня в стране открыты уже 16 таких площадок, где реализуется продукция лесхозов. Выручка от работы торговых объектов в 2023 году составила 13 миллионов рублей. При этом главная задача для профильного ведомства – сделать доступным весь ассортимент компаний в регионах, где есть максимальная потребность в материалах деревообработки, необходимых для строительства жилья, надворных построек и их ремонта.

Больше новостей за 12 февраля здесь.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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