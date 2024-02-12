Новости экономики за 12.02.2024

Об этой и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где в ЕАЭС самый дорогой и дешевый бензин? В Евразийской экономической комиссии озвучили цифры. Нацбанк обнародовал данные о внешнеторговом обороте товаров и услуг Беларуси. Какая сфера внесла основной вклад в положительный баланс внешней торговли? Белорусские экспортеры смогут снизить транспортные затраты при экспорте грузов по железной дороге.

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ САЛЬДО БЕЛАРУСИ СЛОЖИЛОСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА

Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси по итогам 2023 года сложилось положительным в размере более 480 млн долларов. По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот увеличился на 6,8 % по сравнению с 2023 годом и превысил 95 млрд долларов. Торговля услугами «в плюс» компенсировала дисбаланс импорта и экспорта товаров.

В Иране могут появиться торговые дома ЕАЭС.

Растет инвестиционный импорт, который необходим для создания новых предприятий и модернизации действующих. Рост потребительского импорта эксперты объясняют повышением спроса населения на товары на фоне увеличения реальной заработной платы и располагаемых денежных доходов населения.

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