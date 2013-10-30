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В Гомельской области геологи открыли новую залежь нефти

30 октября 2013 21:56
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Новости Беларуси. Хорошая новость пришла сегодня из глубины белорусских недр: отечественные геологи отрыли новую залежь нефти. Скопление черного золота обнаружили на территории Светлогорского района Гомельской области.

Здесь расположено уже известное Прохоровское месторождение. То, что там удастся найти еще одну залежь, для ученых стало сюрпризом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ярослав Грибик, начальник управления геологии углеводородного сырья ГП «НПЦ по геологии»: 
Это третья залежь на этом месторождении. Нефть по качеству несколько тяжелее, чем традиционные нефти основных месторождений. Но мы планируем, что эта скважина будет работать фонтанным способом. И тех запасов, которые находятся на этих 3 залежах, примерно хватит на разработку, в зависимости от темпов отбора, до 30 лет. 

# Нефть в Беларуси

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