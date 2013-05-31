31 мая в Минске открылся форум деловых людей государств-участников Единого экономического пространства

Новости Беларуси. «Минск-Арена» 31 мая превратилась в крупную бизнес-площадку. Здесь проходит деловой форум государств – участников Единого экономического пространства. Вместе на встречу приехало порядка 500 человек из стран Таможенной тройки и ЕЭП.

Форум проводился в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав правительств СНГ. В программе встречи – обсуждение вопросов в сфере науки, информационных технологий, промышленного производства, транспорта, логистики и туризма.

Главная задача — устранить барьеры, которые еще остались в Таможенном союзе, а также активизировать диалог бизнес-сообщества. В рамках форума откроется выставка белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Боровой, заместитель председателя Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь:

Очень бы хотелось, чтобы те деловые люди, которые встретятся 31 мая в городе Минске, рассмотрели проблемные вопросы, связанные с деятельностью бизнеса, обсудили эти вопросы. И нам приятно, что будет возможность обсудить проблемные вопросы с участием органов государственного управления, представителями международных организаций, Евразийской экономической комиссии.

Станислав Наумов, президент Ассоциации по связям с общественностью (Россия):

Сегодня эта встреча необычна тем, что здесь уже участвуют не только 2 стороны, но и предприниматели из Казахстана, и обсуждается не проект, а уже то, как реализуется решение Евразийской экономической комиссии. Десятки соглашений были подписаны сторонами.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В таком формате форум в Минске проводится впервые. Я бы сказал, что сегодня это площадка, это диалог бизнеса и власти. Сегодня есть возможность после обсуждения на всех тех административных барьеров, которые еще остались в Таможенном союзе для субъектов хозяйствования. Есть возможность донести проблематику до руководителей Правительства для того, чтобы можно было эти вопросы вынести на нашу Евразийскую экономическую комиссию.

Борис Джафаров, генеральный директор ассоциации пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана:

Мы предлагаем объединить научно-образовательные сети трех государств с тем, чтобы наука и высшее образование могло получить новый импульс от объединения наших информационных ресурсов, наших академических ресурсов посредством построения высокоскоростных каналов для передачи данных. Ученые наших государств могли бы сами решать крупные научные проблемы, могли бы применять возможности наших университетов, проводить дистанционное обучение.

Андрей Шевцов, директор компании-перевозчика грузов:

Мы чувствуем большую конкуренцию со стороны западноевропейских перевозчиков и знаем, что нам нужно объединяться, и сегодня в данном форуме на нашей секции было представлено, что он объединяет большое количество перевозчиков.

Айгуль Исагулова, сотрудник туристической компании (Казахстан):

Сегодня на секционном заседании мы поднимаем вопросы о том, что нужно принимать массу решений, которые уже назрели, для того чтобы удержать наш рынок. В рамках Таможенного союза можно будет решать сразу ряд вопросов. И визовые вопросы, которые существенно снижают развитие туризма, и инфраструктурные вопросы.