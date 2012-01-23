27 европейских стран ради партнерства с США отказались закупать нефть в Иране

Исламская республика поставляет в регион лишь около пятой части добываемой нефти, основные объемы она реализует в Азии. В то же время главными европейскими потребителями иранского экспорта являются Испания, Италия и Греция, страны, чьи производства, а значит и экономики, уже находятся в кризисе.



Эксперты не исключают роста цен на энергоносители и топлива в этих странах. Впрочем, как считают аналитики, то, что ЕС показательно жертвует своими слабыми членами ради сохранения партнерства с США, не самый плохой итог решения о санкциях. Гораздо хуже то, что заказанный в Вашингтоне демарш Брюсселя фактически вынуждает Тегеран к жесткой реакции. Это может резко обострить положение в и без того неспокойном районе персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.