Министр архитектуры и строительства Беларуси: Мы не должны продолжать политику размещения жилья в микрорайонах

Снижение ставки рефинансирования сделает более доступными банковские кредиты. А, значит, более доступным станет строительство жилья. Лучше всех в жилищном вопросе разбирается Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Беларуси. Анатолий Иванович ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на РТР-Беларусь Юрия Козиятко.

Анатолий Ничкасов: В 2012 году строить будем не меньше, чем в 2011.

Если брать жилье, то его будем строить на 1 млн 300 000 квадратных метров меньше, чем в прошлом году…

Анатолий Ничкасов: В данном случае мы оцениваем объемы льготного кредитования, которые будут уменьшаться, но при этом замещаться другими инструментами финансирования жилищного строительства.

Но коммерческого жилья тоже меньше в этом году..

Анатолий Ничкасов: Да, несколько меньше коммерческого жилья.

В прошлом году мы построили 5,5 миллионов, в этом планируем 4,2 миллиона..

Анатолий Ничкасов: 4,2 миллиона – это минимальная запланированная планка, которая рассчитана, исходя их тех ресурсов, которые предоставлены на виды строительства. При этом мы рассчитываем расширение индивидуального жилищного строительства (в прошлом году выделены земельные участки всем желающим), начинаем строительство городов-спутников. Поэтому мы предполагаем и все должны будем сделать, чтобы у населения, у наших семей появилось больше возможностей, больше инструментов, доступность кредитов, доступность земли.

Стройматериалы подорожают?

Анатолий Ничкасов: Объемы основных строительных материалов, которые мы получим в 2012 году, будут увеличены, поскольку мы дополнительно вводим три мощности цементных заводов и производство щебня у нас увеличено (мы завершили строительство пятой технологической линии в Микашевичах).

Не будет проблемы с цементом в этом году, которую мы наблюдали ранее?

Анатолий Ничкасов: В этом году уже не будет.

А как же экспорт? Ведь это задача номер один. Я так полагаю, что белорусские стройматериалы хорошо покупают на российском рынке. Цемент туда шел эшелонами.

Анатолий Ничкасов: Совершенно верно. Мы даже в какой-то степени ограничили поставки цемента, поскольку внутренний рынок, как вы знаете, был разогрет до предела. Но в этом году мы расширяем и экспорт, и обеспечиваем внутренние потребности в цементе.

Меньшие планы по строительству жилья не являются ошибкой Правительства? Помните, президент говорил «построил человек квартиру, ему нужно люстру купить, гомельские обои, линолеум или ламинат – строительство тащит за собой все отрасли».

Анатолий Ничкасов: В объемах выполненных работ 2011 год выглядит чуть выше, чем 2010 год и в физических объемах, и в рублевом эквиваленте.

В рублях из-за инфляции – липовые объемы…

Анатолий Ничкасов: Безусловно, в сопоставимых ценах, мы дали рост. Это статистика уже показала. Мы дали рост как в подрядной деятельности, так и в производстве строительных материалов.

Что мы строим и что будем строить за рубежом?

Анатолий Ничкасов: В 2011 году мы расширили контакты с ближайшими к Беларуси регионами. В России – строительный бум. Есть госпрограммы, которые требуют активизации на этом рынке, в том числе белорусских строителей.

Домостроительные комбинаты направили свои усилия в Брянскую, Смоленскую, Новгородскую область. Под Санкт-Петурбургом, в Калининградской области есть площадки, где мы развиваем свои проекты.

Другая часть работ, которые мы на себя принимаем – это строительство различных отраслевых объектов – «Башкирнефть», «Лукойл», например, модернизируют свои мощности.

Еще направление – мы планируем строить атомную станцию в Островце, заключили первые договора с российскими партнерами на выполнение таких работ на территории РФ, чтобы получить определенный опыт.

В Туркменистане (горно-обогатительный комбинат) первоочередные работы выполнены, рассматривается вопрос более широкого вхождения туда наших монтажников, специалистов, которые могут строить сети, коммуникации.

Предполагалось, что белоруские строители под ключ сдают «гарлык», потом оказалось, что только 30%, сейчас Мясникович приехал из Туркменистана – до 40% эту квоту увеличили…

Анатолий Ничкасов: 40% на таком объекте – достаточно большая величина: не менее 400-500 инженеров. Такие квоты существуют в каждой стране – это защита внутреннего рынка. Удалось расширить с 30 до 40% такую квоту.

Какая часть строителей выехала за рубеж из Беларуси в связи с тем, что у нас были экономические проблемы?

Анатолий Ничкасов: Выезд строителей носит сезонный характер. В 2011 году мы это почувствовали в мае-июне. Мы мониторим эту ситуацию. Графики показывают, что численность работающих в 2011 году превышает на 10% численность работающих в строительстве в 2010 году. Поэтому от месяца к месяцу ситуация разная.

После инфляции ждали, что цены на строительства снизятся. Но плиточник, который брал 10 у.е. за квадратный метр, и сейчас хочет получать примерно такую же сумму. Мы можем обеспечить аппетиты строителей?

Анатолий Ничкасов: За хороший труд нужна адекватная плата. Если труд посредственный – такая и оплата. В 2011 году 361 Указом Президента на Министерство архитектуры и строительства возложены дополнительные функции в регулировании цен.

Цена квадратного метра с господдержкой в 2012 году какова?

Анатолий Ничкасов: Среднегодовая цена вместе с инфраструктурой 3 600 000. Что касается коммерческих цен, необходимо, не вмешиваясь резко в коммерческую деятельность, влиять на этот рынок. Наши граждане должны жить в определенном измерении, которое гармонично их доходам.

Вы упомянули о городах-спутниках…

Мы долгие годы строили однотипное жилье, сегодня наше население многообразно в своих интересах и возможностях, что мы должны предложить различные варианты проживания: разная типология жилья, разная среда проживания. Большинство населения предпочитает жить в природном окружении, в малоэтажном жилом доме. Мы не должны продолжать политику размещения жилья в микрорайонах. Мы должны создавать гармоничную среду, идти к социуму.

В районе Лебяжего люди начали строить коттеджи, китайцы стали строить комплекс многоэтажных домов на этом поле. Зачем вы разрушили этот маленький социум?

Анатолий Ничкасов: Вы говорите о деревне Ржавец. В одной из редакций генплана застройки этого места был снос этой деревни. Изменили концепцию, территории сложившейся застройки облагораживаются. Там выделены земельные участки, спроектирована инфраструктура. Индивидуальная застройка там получит новое лицо.

В центре по инициативе китайской компании будет застраиваться китайский жилой район. Здесь много интересного – опыт другой страны, технология строительства, отношение к природной среде, экономия пространства, территориального ресурса.

По поводу окружающей среды. Они собирались гостиницу строить и хотели бы вырубить значительную часть парка. Но сейчас, я так понимаю, немножко урегулировали этот вопрос. Парк в Минске вырубать не будут – минимальное количество деревьев пострадает.

Анатолий Ничкасов: Отношение к зелени у нас всегда было однозначное и очень жесткое. Конечно, что было посажено предыдущими поколениями, нужно максимально сохранять. Только в случае крайней необходимости можно будет что-то переносить, например, зеленые насаждения.

С одной стороны, здесь интересный ландшафт, с другой – это достаточно старая застройка города, в то же время – это центр города. То есть создание такого типа объекта на этой площадке дает новый импульс модернизации застройки района.

Китайцы построят «Минск-сити»?

Анатолий Ничкасов: Китайцы - очень хорошие строители. Китай обладает колоссальным потенциалом экспортного финансирования. Белорусские строители будут участвовать в этом строительстве.