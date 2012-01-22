Экономические эксперты предсказывают снижение банковских процентов в Беларуси

Председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова в минувший понедельник доложила президенту, что золотовалютные резервы страны возрождены. И на этой мажорной ноте президент заявил, что сегодня, как никогда, Беларусь готова поддерживать любой курс национальной валюты. Естественно, в разумных пределах. Население Беларуси ежедневно продает валюты на 5-7 миллионов долларов больше, чем покупает, что также влияет на курс валюты. Экономические эксперты предсказывают снижение банковских процентов, что, собственно говоря, уже и происходит, сообщили в программе «Картина мира» на РТР-Беларусь.

Леонид Заико, экономист:

Для Беларуси это много (о величине золотовалютных резервов – ред.), это достаточно много и мы даже не жили с такими резервами так, чтобы наслаждаться, так сказать, наблюдая за экспортом и импортом, вопрос в другом. Вопрос в том, как будет развиваться ситуация на валютных рынках в 2012 году. Потому что уже с февраля месяца, возможно, возникнут такие достаточно сложные напряженности с нефтью и доллар будет практически вынужден частично быть задействованным на рынке энергоресурсов и будет складываться ситуация реструктуризации денежных потоков вообще. Поэтому 8 миллиардов – ну скажем, в типичном, ламинарном ходе событий, это вполне привычно. Считается, три импортных месяца - достаточно. Поэтому я здесь не вижу проблем. Вопрос в другом, сколько нам хватит усилий по сохранению нашего экспорта (довольно-таки может быть проблемным в 12-м году), а так все нормально.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Я думаю, позиции белорусского рубля достаточно сильны, финансовая состоятельность государства повышается посредством постоянного увеличения золотовалютных резервов. Но все-таки очень многое будет определяться от того, как успешно будут реализовываться планы Правительства по изменению дефицита текущего счета платежного баланса.

Дмитрий Фролов, заместитель председателя коммерческого банка

Не менее важным, чем объем золотовалютных резервов, является источник, из которых они формируются. На сегодня в стране формирование их происходит, в основном, из заемных средств, гораздо лучше для экономики, если источником будет являться преобладание экспорта над импортом.

Курс национальной валюты формируется не Нацбанком, а сальдом внешней торговли. Если оно будет положительным, национальная валюта будет оставаться стабильной или будет укрепляться.

Леонид Заико, экономист:

Надо и наше население приучать – храните деньги в сберегательной кассе. Если они у вас есть, как помните. Почему? Потому что нормы накопления у белорусских домашних хозяйств была очень низкая, последнее время на уровне 5%.

Вообще страна может жить нормально, если у нее достаточно высокая норма сбережений населения. Если меньше 10% шансов никаких на технологическое развитие нет.

Александр Готовский, экономист, аналитик:

За декабрь у нас инфляции сложилась на уровне 2,3 % все на всего. Раньше это было и 8, и 10%. Ставки по депозитам, ставка рефинансирования должны обеспечивать положительную реальную ставку, то есть они должны быть выше инфляции, но если ставки намного выше, получается, что это некие сверхдоходы, это уже некий такой перекос в экономике.

На сегодняшний день ставки у нас на рынке зашкаливают. По сути дела, если мы имеем ставку рефинансирования 45%, плюс некую дополнительную маржу банка, то это под 50% годовых. У нас просто нет таких проектов, да и в мире вряд ли есть, такие проекты, которые могут через год отдать объем денег в 1,5 раза больше, через два года в 2 раза больше. А нормальный проект реализуется лет 5, лет 7. То есть фактически это объемы денег, которые можно заработать разве что на производстве наркотиков, а у нас нормальная экономика, разумеется, мы этим не занимаемся.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

нужно понимать, что повышение ставки рефинансирования, в первую очередь, со стороны Нацбанка было вызвано давлением от Антикризисного фонда ЕврАзЭс для того, чтобы получить каждый из запланированных траншей матрицы, которая утверждалась в июне. Поэтому Нацбанк повышал, стремился повышать ставку рефинансирования, но, учитывая резкое падение инфляции, которое пошло у нас даже с декабря, учитывая жесткую денежно-кредитную политику, которой собирается придерживаться, и увидев, что, в принципе, ситуация становится подконтрольной, Нацбанк очень быстро может пойти на ее снижение. И если мы прогнозируем инфляцию на уровне 20% по итогам года по планам правительства, то вполне достаточно поддерживать ставку рефинансирования на уровне 25%, тем самым не оказывая давления на реальный сектор.

Дмитрий Фролов, заместитель председателя коммерческого банка:

Здесь два основных элемента: во-первых, ставки по депозитам в иностранной валюте постепенно падают, потому что нету кредитования физических лиц в иностранной валюте. Если говорить о белорусских рублях, то Нацбанк принимает целый ряд мер для обеспечения стабильности не только курса, но и стабильности функционирования кредитно-депозитного рынка. Важнейшим элементом для этого является ставка. По моему прогнозу, это падение продолжится, и оно, скорее, свидетельствует о стабилизации, чем о каком-то негативном явлении.