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260 тысяч шкурок норки из Беларуси купили в Финляндии

27 января 2012 16:01
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Новости Беларуси. Белорусская пушнина — на аукционе в Санкт-Петербурге. Причем приглашение участвовать в международном форуме наши звероводческие хозяйства получили в числе первых.

Спрос на белорусскую пушнину всегда высокий. Отечественные производители представят свою продукцию и на мировом аукционе в Хельсинки в марте. К слову, в декабре прошлого года белорусский мех произвёл в Финляндии настоящий фурор. Все привезенные 260 тысяч шкурок норки были успешно проданы «с молотка». В целом экспорт пушнины в 2011 году составил почти 32 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Белоруссия

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