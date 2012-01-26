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Положительное сальдо внешней торговли Министерства промышленности за 2011 год – около $2,5 млрд

26 января 2012 17:26
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Об этом сообщил журналистам министр промышленности Беларуси Дмитрий Катеринич в Совмине.

В Правительстве стартовала серия отчетов госорганов. Глава министерства защищал  действий промышленного сектора на 2012 год с  использованием технологий видеоконференции. В отрасли запланирован большой прирост финансовых вливаний.

На деньги инвесторов старое оборудование  будет заменяться новым. В настоящее время износ производственных фондов составляет более 50%. Тем не менее, отечественная промышленность добилась хороших результатов за последние 12 месяцев. Выросли продажи товаров за рубеж и рентабельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:
Большое внимание впервые в этом году уделяем заработной плате. Если средняя заработная плата в декабре 2011 года по предприятиям Министерства промышленности составила 409 долларов, то уже на 2012 год мы хотим приблизиться к 450-470 долларов.

# Экономика

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