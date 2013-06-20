20 июня в Минске обсуждали возможность создания холдинга «МинскСтрой» и реорганизацию районных УКСов

Новости Беларуси. Реформа строительной отрасли. Возможность создания холдинга «МинскСтрой» и реорганизацию районных УКСов обсуждали 20 июня в столице. Всё это поможет повысить управляемость строительных компаний, а также создать единую производственно-технологическую, инвестиционную, управленческую и сбытовую системы.

Эта многоэтажка в новом районе столицы объектом внимания представителей строительной отрасли и СМИ стала не случайно. Новостройка практически готова к сдаче. А ведь точкой отсчёта стал лишь прошлый год.

Главный инженер строительного холдинга признаётся: Каменная горка — район уникальный. Хотя бы из-за быстроты застройки.

Алексей Маслов, главный инженер СУ №246 ОАО «Мапид»:

Нормативная продолжительность у нас не превышает 10 месяцев, за месяц одна монтажная бригада с одним башенным краном, в принципе, дает выработку порядка 14 этажей секций.

Жаль, с интенсивным строительством справляются отнюдь не везде. В итоге — сверхнормативные сроки, неэффективное использование мощностей и трудовых ресурсов, задержки с финансированием и... долгострои.

Ошибки строительной отрасли обсуждали уже не раз. О критической ситуации в этой сфере говорил и Президент. Особые требования – к переносам сроков сдачи объектов и изменению стоимости квадратного метра.

В крупнейшем белорусском строительном холдинге уверены: без ритмичного финансирования не будет и новых объектов. Важно и наличие площадок для массовой застройки.

Иван Янчарский, генеральный директор ОАО «МАПИД»:

Если есть нормальное финансирование объектов, хорошо финансируются инженерные сети, нормативные сроки соблюдаются. Сегодня все строительные и проектные организации Минска настроены на режим чрезвычайной работы. По крайней мере, до появления положительной динамики.

К слову, возможные пути решения уже предложили. Например, создание холдинга «Минскстрой». Такое преобразование в первую очередь должно повысить управляемость строительных компаний. Правда, пока это лишь проект. К слову, холдинг должен быть открытым. В том числе для коммерческих структур.

Андрей Галь, заместитель председателя Мингорисполкома:

Те компании, которые не имеют необходимых материальных и людских ресурсов, безусловно, в этот холдинг включены не будут.

Или ещё одно обсуждаемое предложение — реорганизация управления капитального строительства администраций районов.

Андрей Галь, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы хотим, чтобы ГлавУКС принял на себя некоторую часть нагрузки, но в большей степени повысил управляемость, контроль за работой районных УКСов.

Что и говорить, проекты, действительно, перспективные. В будущем это и ускорение модернизации, и увеличение экспорта стройуслуг. Уже в течение двух недель должны быть доработаны экономические обоснования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.