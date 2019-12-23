Как семья Александра Солодухи украсила дом к новогодним праздникам. Показал сам певец

Совсем скоро в дверь постучит Новый год. Пора наряжать ёлку и задавать волшебный тон интерьеру. За вдохновением и рецептом праздничного настроения наша съемочная группа отправилась в гости к Александру Солодухе.
Совсем скоро в дверь постучит Новый год. Пора наряжать ёлку и задавать волшебный тон интерьеру. За вдохновением и рецептом праздничного настроения наша съемочная группа отправилась в гости к Александру Солодухе.
Уютно, просто и со вкусом в домашней резиденции известного белорусского певца. Атмосферу праздника создают теплые фото, камин, мишура и разноцветные огоньки.
Алёна Осадчая, декоратор:
В тренде скандинавский минимализм. Это когда используются очень близкие по оттенкам цвета и максимум сочетаются три два оттенка.
В семье артиста самый главный фанат новогодней сказки – маленькая Варя. В этом году девочка впервые украсила волшебницу-ёлку сама, без помощи взрослых.
Александр Солодуха, певец:
Дед Мороз мне позвонил и пообещал, что приедет в наш дом 31 декабря днем. Он говорит: «Я приеду поздравлять и дарить подарки». У Вари добрая традиция вечером: она наливает в чашку молоко и кладет печенье в тарелочку. Дед Мороз появляется из камина, приносит подарки и Варя утром радуется.
Элементы декора звездной семьи полностью отвечают запросам хозяйки наступающего года – Белой Металлической Крысы. Фавориты хвостатой – серые и серебристые цвета. Добавит сочность этой палитре черный или темно-бордовый, насыщенный синий, коричневый и лесной зеленый.
Варвара Солодуха, дочь Александра Солодухи:
Мама сначала повесила фонарики, потом я украсила всю елку шариками, гирляндой и мишурой.
Наталья Солодуха, жена Александра Солодухи:
Мы в доме уже живем 12 год, у нас старшие дети уже довольно взрослые. Каждый к Новому году приносит мелкие приятные новогодние вещички, все это с годами копится.
Горячий тренд этого года – украшения ручной работы: ангелочки, ленточки, текстильные гирлянды. Можно создать красивые композиции с еловыми ветками и шишками. Только не забудьте к ним добавить немного блеска, огоньков и свечей. Создать оформление своими руками может каждый. Тем более, когда мастер-класс дает профессиональный декоратор.
Алёна Осадчая, декоратор:
Для игрушки понадобится сама основа. Основу я заготовила заранее, раскрасила ее с двух сторон. Она высохла и теперь можно делать роспись.
Если я рисую от руки, то другим будет проще использовать трафареты. Можно использовать разные цвета, но лучше придерживаться двух-трех цветов, чтобы было минималистично.
Наш зайчик готов, и теперь его можно повесить на елку.
Дополнит картину домашней новогодней сказки искусственный снег – это настоящая палочка-выручалочка. Минимум усилий и шикарный декор готов. Украсить им можно абсолютно все: от ёлки до окон и композиций. Фантазия и вдохновение – парочка ваших главных путеводителей навстречу празднику.