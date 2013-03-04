В 2013 увеличатся минимальные проходные баллы по ЦТ

Пройдет еще немного времени и для школьников начнется горячая выпускная пора. Какие особенности и нововведения ждут учащихся в этом году ведущая программы «Большой город» на СТВ узнавала у эксперта по образованию Мингорисполкома Татьяны Хоружей.

Сейчас в школе затишье. Дети ушли на каникулы. Нужны ли детям дополнительные каникулы?

Татьяна Хоружая, заместитель начальника Комитета по образованию Мингорисполкома:

На каникулы ушли только самые маленькие - 1 и 2 классы. Такие каникулы проводятся традиционно в середине февраля, потому что маленькие дети устают. Третья четверть - самая длинная. И, безусловно, им будет полезно сейчас взять небольшой отдых, перерыв, чтобы, возобновив свои силы, успешно завершить учебный год.

Сколько вы работаете в системе образования?

Татьяна Хоружая:

Больше 30 лет.

Отсюда мой следующий вопрос. Жалуются родители, что нагрузка на детей сегодня возрастает - много задают, много заданий. Дети не справляются. Так растет нагрузка на детей или нет?

Татьяна Хоружая:

Учебный труд всегда был нелегким. Но разговоры о том, что мы увеличиваем нагрузку на детей, не имеют под собой никакой почвы. Потому что облегчены учебные программы, по которым сейчас занимаются дети, усовершенствованны учебники. Кроме того, введена пятидневная учебная неделя, что тоже немаловажно. Сокращен учебный план. И учебная нагрузка сегодня, я считаю, нормальная, достаточная - та, которую ребята могут воспринимать.

Сейчас среди родителей идет достаточно бурное обсуждение шестого дня в школе. Как, на ваш взгляд, можно его сделать более эффективным?

Татьяна Хоружая:

Знаете, белорусы умеют очень хорошо трудиться, но, к сожалению, не достаточно отдыхать. У нас еще навыки ведения здорового образа жизни, активного отдыха не достаточно привиты. Поэтому через школу мы будем продолжать работу, которая ведется и сейчас для того, чтобы в шестой школьный день ребята активно занимались спортом, активным отдыхом. Будем привлекать и родителей. То есть школа и родители вместе будут отдыхать, заниматься полезной активной деятельностью, развиваться.

Мне кажется, это будет актуально для тех, кто не хочет так проводить время, кого нужно приучать. Но сегодня многие сами активно отдыхают. Как сделать этот шестой день более эффективным, чтобы и родители были заинтересованы? Например, почему бы не сделать курсы английского, пусть и за плату?

Татьяна Хоружая:

Безусловно, можно заниматься и другими видами деятельности - интеллектуальными, то есть проводить занятия по иностранному языку, творческие кружки, занятия танцами, хореографией.

От кого это наполнение зависит?

Татьяна Хоружая:

Это должно зависеть от родителей и желания детей. Для того, чтобы эффективно работал шестой школьный день нужно изучить запросы родителей и детей, побеседовать с ними и сформировать такие занятия, которые будут приемлемы как детьми, так и родителями.

Появился слух, что в перспективе возможна шестидневка. Может быть разговоры об этой субботе и породили их. Есть какие-то предпосылки возврата к шестидневке?

Татьяна Хоружая:

Этот вопрос достаточно широко обсуждается, в том числе и родители высказывают свое мнение, и педагоги. Пока окончательное решение не принято. Но личное мое мнение, для учащихся 1-9 классов введение шестидневки нерационально. Если и вводить ее, то только на третьей ступени - для тех учеников, которые заняты подготовкой к поступлению в ВУЗы и им необходимы те же факультативные занятия и учебные занятия в большем объеме.

В последние несколько месяцев остров стал вопрос безопасности школьников. Особенно после несчастного случая возле одной из школ Минска. После этой трагедии прошло достаточно времени. Что сделано в направлении обеспечения безопасности и что еще предстоит сделать?

Татьяна Хоружая:

Сразу после того, как произошел трагический случай - гибель ребенка, были приняты меры по усилению безопасности во всех школах. В частности, пропускной режим и введение дежурства родителей и педагогов возле школ. Были отработаны маршруты движения детей от школы до дома. Я считаю, что некоторые из этих мер были немножечко излишни - то же введение стоп-менов. Ведутся и другие профилактические работы - занятия с учащимися по глубокому изучению правил дорожного движения, по правильному поведению возле школы. А также строятся ограждения. Все школьные здания и сооружения должны быть в ближайшее время ограждены. Тем самым будет предупрежден подъезд постороннего транспорта к зданию школы.

Понято, что многие из тех инициатив вызвали какие-то нарекания. А что значит пропускная система? Как она работает? Каждого ведь не обследуешь, не спросишь паспорт...

Татьяна Хоружая:

В школе один вход для детей и родителей. Организовано дежурство, есть вахтер, который ведет журнал посещения. То есть каждый, кто заходит в школу, должен записаться, объяснить с какой целью и зачем он пришел. Кроме того, должен быть проинформирован дежурный администратор школы о том, что в школе есть посторонние люди.

Не за горами выпускные экзамены в школах. Что в этом году изменится, возможны ли какие-то нюансы, изменения в их проведении?

Татьяна Хоружая:

Действительно есть изменения, но они достаточно небольшие. Достаточно традиционно будут проходить экзамены. Для 9 класса изменений нет никаких - это 4 выпускных экзамена. Из них 3 - письменные, 1 - устный, по истории Беларуси. А вот для 11 вводится обязательный экзамен по иностранному языку. Если раннее выпускники средней школы сдавали 3 экзамена, теперь будут сдавать 4.

А правда ли, что к централизованному тестированию не будут допускаться дети, которые получили низкий балл?

Татьяна Хоружая:

Я думаю, что слухи значительно преувеличены. Все ребята, как и раньше, будут участвовать в централизованном тестировании. Единственное, что те, кто получат по результатам ЦТ менее 15 баллов по естественным наукам и менее 20 баллов по гуманитарным, просто не смогут подать документы для поступление в высшее учебное заведение.

Это своеобразная фильтрация тех, кто желает получить высшее образование. Вы как считаете?

Татьяна Хоружая:

Естественно, что те, кто имеет низкий балл по ЦТ не должны участвовать в конкурсном наборе, поскольку не проявили достаточно высокий уровень знаний. При поступлении в ВУЗы должен быть конкурс, там должны учиться только сильные ребята. Это будет влиять на качество подготовки специалистов, которые в будущем будут работать в организациях и на предприятиях.

Когда и сколько школ откроется в Минске?

Татьяна Хоружая:

В этом году планируется строительство 2 новостроек. Строительство уже начато и планируется сдача в 2013 году. Это школа в микрорайоне Лошица и в микрорайоне Каменная горка. Строительство новых школ нужно в тех микрорайонах, которые активно застраиваются, поскольку школа должна располагаться как можно ближе к месту жительства детей. Это позволяет сохранить им достаточно много времени и здоровья, чтобы посещать школу. Поскольку утренние часы, длительные переезды не идут детям на пользу.

А как быть с тем парадоксом, что наборы в педагогические ВУЗы сокращаются, а новые школы строятся?

Татьяна Хоружая:

Здесь парадокса нет, потому что педвузы готовят специалистов не только для города Минска, а для всей республики. В целом у нас сейчас идет изменение структуры самой системы образования. Поскольку одни школы, которые находятся в старых микрорайонах, закрываются, оптимизируются, а в новых микрорайонах, где много детей школьного возраста, они открываются. Поэтому этот процесс идет непрерывно и набор в педагогические ВУЗы фиксируется.

Расскажите, пожалуйста, о школах со специализированным уклоном?

Татьяна Хоружая:

Согласно Кодексу об образовании в Республике Беларусь у нас все школы работают по единым учебным планам и программам, утвержденным Министерством образования. Но вместе с тем в каждой школе есть своя кадровая специфика, которая сформировалась уже. Поэтому школа имеет возможность развивать дополнительные услуги через систему факультативов и платных образовательных услуг. В том числе есть и хореографические факультативы, музыкальной направленности, художественной и другие. В ряде школ есть традиции углубленного изучения математики или физики. И там есть ребята, которые желают изучать эти предметы на повышенном уровне. Поэтому, безусловно, каждая школа должна иметь свое лицо.

Когда во всех детских садах откроются кружки по подготовке к школе?

Татьяна Хоружая:

Мы готовы открыть такие кружки, если они будут востребованы родителями. В принципе, я думаю, в отдельных учреждениях такая услуга оказывается. Но вообще та программа, которая утверждена Министерством образования (программа «Пролеска»), позволяет качественно подготовить воспитанников к обучению в школе. Но если родители хотят, мы можем такие услуги развивать.

Вот мы заговорили о детских садиках, о подготовке к школе. Понятно, что для начальной школы самое важное - это учитель. Хватает ли вообще педагогов и в садах, и в школах?

Татьяна Хоружая:

Учреждения общего среднего образования у нас обеспечены кадрами в достаточной степени. То есть учителей у нас достаточно. Нельзя этого сказать об учреждениях дошкольного образования. Там, безусловно, есть вакансии. Хотя, если смотреть в процентном соотношении, их и немного - в среднем 0,5 ставки на одно учреждение, но они есть. И если говорить о недостатках кадров, то это, в первую очередь, дошкольные учреждения. Мы предлагаем Министерству образования, например, возобновить подготовку кадров для дошкольных учреждений через педагогические училища.

А текучесть кадров?

Татьяна Хоружая:

Текучесть кадров есть, безусловно, потому что это Минск. И у учителей есть возможность найти другую работу. Естественно, такая проблема есть.

На что ориентироваться родителям будущих первоклассников при выборе школы? По каким критериям выбирать?

Татьяна Хоружая:

Я бы посоветовала ориентироваться на местоположение школы, потому что ребенку, который идет в первый класс, важны утренние часы - важно хорошо отдохнуть, недалеко добираться до школы. Поэтому основной критерий - близкое расположение к месту жительства. А второе, безусловно, - педагог, какой он будет, какие знания даст ребенку. Это тоже важно.

Всегда ли является знаком качества для школы процент поступления в ВУЗы? Меня этот показатель смущает...

Татьяна Хоружая:

На сегодняшний день мы убрали вообще из базовых показателей работы учреждений образования процент поступления в ВУЗы. Поскольку более актуальной является готовность ребенка к будущей жизни, его дальнейшее жизнеустройство. Не каждому нужен ВУЗ. Может ребенку нужно совсем другое направление в жизни. Может ему важнее работать или учиться в профессионально-техническом училище. Здесь важно с каждым работать индивидуально.

Нет ли в этом какого-то тайного смысла? То есть вы убрали этот показатель, ориентируя на то, что стране нужны рабочие руки, а не люди с высшим образованием...

Татьяна Хоружая:

Мы нацеливаем на это третью ступень обучения. То есть после завершения базовой школы ребенок может исходя из своих возможностей, из того, какие знания он проявил за девять лет обучения, должен сориентироваться и выбрать свой дальнейший жизненный путь. Может быть ему более целесообразной пойти в профтехучилище. Но если он собрался идти на третью ступень обучения, то, конечно, на третьей ступени мы готовим к поступлению в высшее учебное заведение.

По каким критериям вы определяете, что вот эта школа хорошая, а эта нет?

Татьяна Хоружая:

У нас есть целый подбор критериев оценивания деятельность учреждений общего среднего и дошкольного образования. Есть такой показатель, как результаты олимпиад, результаты участия в различных конкурсах, активность педагогов и их участие в конкурсах педагогического мастерства. Опять так, это тоже показатель. Результаты выпускных экзаменов.

Результат как-то может влиять на зарплату учителя?

Татьяна Хоружая:

Пока Министерством образования проводится эксперимент по душевому финансированию, где эти все эти критерии будут учтены с целью повышения заработной платы именно в учреждении и тем педагогам, которые показывают высокий результат. Пока ограниченное количество учреждений участвует в данном эксперименте. По результатам будут сделаны конкретные какие-то выводы.

А как можно решить вопрос «бумажной» работы? Не секрет, что многие педагоги жалуются, что много времени уходит на не нужную, по их мнению, бумажную работу.

Татьяна Хоружая:

В каждой работе есть доля того, чтобы оформлять документацию. Безусловно, в работе педагога самое важное - работа с детьми. Это урок. Но чтобы его подготовить, нужно написать план этого урока, особенно молодому педагогу. Для того, чтобы осуществлять оценку знаний, нужно вести классный журнал, в котором фиксируются знания учащихся. Без этих документов совершенно не возможна работа учреждений образования. Есть еще другой ряд документов, которые необходимы. Но, конечно, не без того - есть документы, которые излишне запрашивают от учреждений образования. Конечно, недопустимо, чтобы учитель перегружался ненужной работой. Нужно пересмотреть, какие бумаги поступают в учреждения, проанализировать и то, что не нужно, отмести. Такая работа уже ведется. Я думаю, она будет сделана уже к первому сентября. А в Минске для того, чтобы было поменьше бумаг, у каждой школы есть возможность использования информационных технологий. Все школы объединены в единую корпоративную сеть и могут пользоваться электронной почтой, другими средствами электронного общения. И для этого не нужно оформлять бумаги. Достаточно послать сообщение по той же электронной почте, что сокращает время бумагатворчества. В современном мире мы придем к тому, что учитель будет ходить с ноутбуком, в котором будет все, что ему необходимо. Ему будет поступать вся информация, которая ему нужна и он будет эту информацию через сети передавать в нужные точки. Мы с вами знаем, что это абсолютно не занимает много времени.

Появилась информация о том, что электронные учебники в школе уже внедряются. Это пользуется популярностью или это единичные случаи?

Татьяна Хоружая:

Министерством образования разработан целый ряд электронных средств обучения, которые внедряются в учебный процесс. Кроме того, есть возможность использования учебников в электронном виде. То есть те учебники, которые напечатаны, можно использовать и в электронном виде. Тем более, что все наши ученики могут пользоваться электронными средствами в обучении. Активно закачивают учебники. Не могу пожаловаться на наших минских школьников, они это активно делают.

А как сегодня можно поднять престиж учителя? С детьми сейчас сложно работать. И дети не простые, не те, что были 10 или 15 лет назад.

Татьяна Хоружая:

Мы, комитет образования, проводим конкурсы профессионального мастерства, чествуем лучших педагогов. Учреждены премии и гранты Мингорисполкома для лучших педагогов города, что очень сильно, я думаю, их стимулирует. Премия у нас 50 базовых величин и грант 40 базовых. Это достаточно значимая добавка к бюджету. Учувствуют в конкурсах на премии и гранты, как правило, лучшие педагоги. И в районах тоже есть аналогичные конкурсы. Доплаты к заработной плате тоже устанавливаются Мингорисполкомом. А престиж, я считаю, зависит от каждого из нас с вами. Если мы хотим поднять престиж, мы должны создавать соответствующий имидж педагога. На это должны работать все - и мы, чиновники, и средства массовой информации тоже должны быть на это нацелены. Нужно создавать образ современного педагога, соответствующего современным требованиям, чтобы родители видели, какие прекрасные педагоги работают в школах.

10-бальная и 5-бальная система оценки знаний. Как вы считаете, уже прошел переходный период? Все привыкли?

Татьяна Хоружая:

10 лет, которые существует 10-бальняа система, уже позволили освоить основы этой системы оценивания как родителям, так и детям, так и педагогам. Уже прижилась эта система. Она прижилась и принята всеми. Я думаю, она достаточно эффективна, поскольку родители могут видеть, что любые знания, которые у ребенка есть, оцениваются.