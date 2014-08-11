Заместитель директора НДЦ «Зубрёнок» Татьяна Чижик и руководитель делегации детей из Японии Таэко Хашимото: Уже 2-ю смену подряд в «Зубрёнке» отдыхают ребята из Японии

Лето -отличное время для того, чтобы обменяться опытом , отдохнуть и познакомиться с интересными людьми. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок», который находится на озере Нарочь, уже вторую смену отдыхают дети из Японии. Гости студии сегодня - заместитель директора Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок» Татьяна Чижик и руководитель делегации детей из Японии - Таэко Хашимото.

Таэко, Вы впервые в Беларуси?

Таэко Хашимото, руководитель делегации детей из Японии:

Первый раз в Беларуси.

Какие первые впечатления?

Таэко Хашимото:

Очень приятное теплое отношение людей, окружающих нас. Большое спасибо!

А детям нравится в «Зубрёнке»?

Таэко Хашимото:

Каждый день гуляют, веселятся, играют. И также проходят лечение.

Что больше всего детям нравится делать в «Зубрёнке»?

Таэко Хашимото:

Каждый день детишкам нравится знакомиться с белорусскими детьми. И также - петь песни, вместе танцевать, делать различные изделия своими руками…

Как детишки относятся к белорусской кухне? Все ли блюда нравятся?

Таэко Хашимото:

Очень вкусно. Совсем отличается от японской еды.

По какому блюду скучаете? Какого блюда не хватает в рационе японских детей в Беларуси?

Таэко Хашимото:

После приезда в Беларусь никто не захотел попробовать тех же самых суши!

Татьяна Аркадьевна, это первое пребывание японских детей в «Зубрёнке»?

Татьяна Чижик, заместитель директора Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:

Нет. Это уже не первое пребывание детей из Японии в «Зубрёнке». Приехали к нам ребята в третий раз. Наверное, всем хорошо известна трагедия в Беларуси, которая произошла 28 лет назад - это Чернобыльская АЭС. Точно такая же трагедия произошла в марте 2011 года в Японии на Фукусиме-1. И по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в 2011 году впервые ребята из Японии приехали к нам на отдых и оздоровление. После этого по доброй традиции приезжают уже в третий раз.

Какие оздоровительные процедуры проходят дети?

Татьяна Чижик:

Оздоровление стоит на первом месте. Это для нас самое главное. Но помимо оздоровления в программе для японских детей предусмотрены и образовательные, и экскурсионные, и мероприятия для проведения досуга. Если говорить о медицинских услугах, то ребята смогли за это время пройти медицинское обследование в Минской областной клинической детской больнице. Также по предоставлению пограничного комитета Республики Беларусь они прошли обследование на передвижной лаборатории на радиоактивность. Каждое утро у них идут закаливающие процедуры, «тропа здоровья», зарядка - это обязательно. Плюс ко всему, они катаются на лодках, катамаранах, велосипедах, роликах… Широкий спектр оздоровительных мероприятий.

В какой дружине, каких корпусах дети размещены?

Татьяна Чижик:

У нас два лагеря. Это «Лазурный» и «Звёздный». Ребята из Японии располагаются в «Лазурном острове».

Вы принимаете только ребят из Фукусимы?

Татьяна Чижик:

На данный момент так сложилось, что те ребята, которые приезжают - из Фукусимы.

У вас никакого барьера не возникает?

Татьяна Чижик:

Барьера никакого нет! Когда к нам приехали ребята в первый раз, мы все этого очень боялись, но в итоге все мы ошибались. Потому что у нас замечательные воспитатели, которые прекрасно владеют английским языком. С нами работают переводчики, которые отлично владеют японским языком. И плюс ко всему, надо отдать должное, наши ребята хорошо владеют английским языком. Поэтому общение происходит постоянно, где бы они не находились. Едут на процедуры - общаются, возвращаются с процедур - общаются… Самое любимое их место - это большой надувной батут. Именно на этом месте ребята встречаются, чтобы общаться. И конечно же, как сказала Таэко - это дискотека. Если бы вы это увидели, то поняли бы, что общение проходит очень активно и регулярно.

Таэко, какой возраст детей, которые приехали в Беларусь и что успели посмотреть? Что понравилось?

Таэко Хашимото:

С 12 до 17 лет. Люди от всего увиденного в лагере «Зубрёнок» трудно засыпают, потому что находятся под впечатлениями.

Татьяна Чижик:

Помимо нашего красивого города Минска ребята смогли побывать в Мире и Несвиже, познакомиться с Нарочанским краем. И конечно же, им очень нравится наша «жемчужина» - озеро Нарочь. Они его называют «море». В первый день, когда они приехали, их посвятили в «нарочанцы». Они бросали камушки, пускали кораблики, загадывали желания и с восторгом кричали: «Море! Море!». Правда, по-японски…

Как переносится погода в Беларуси японскими детьми? Отличается ли она от погоды в Японии?

Таэко Хашимото:

Перед приездом в Беларусь было сказано о том, что стоит брать с собой только теплую одежду, потому что ожидается от +13-15 градусов. Но после приземления, оказалось, что температура такая же, как и в Японии.

Татьяна Чижик:

Возможно, многие у нас и останутся, потому что многие уже успели выучить за это время белорусские слова. Они всем говорят: «дзякуй», «дабранач», «смачна есці». С другой стороны наши белорусские дети тоже знакомятся с культурой и бытом Японии.

Какова география людей, которые приезжают в лагерь «Зубрёнок»? Много ли иностранцев?

Татьяна Чижик:

В этом году 17 августа «Зубрёнку» - 45! Юбилей не «круглый», но все равно 45 - это уже серьёзная дата. Приезжайте к нам на праздник, не пожалеете! Всегда приятно, когда к нам приезжают Иван Вабищевич, Инна Афанасьева, Алексей Хлестов. Это тоже наши «зубрятские» воспитанники. За 45 лет из 40 стран ребята побывали в «Зубрёнке». Этому способствуют проведения международных семинаров, конференций, слётов, проведение международных смен. У нас были ребята из Азербайджана, Армении, Молдовы, Грузии, Японии, Китая, США, России, Украины, Казахстана. У нас новые горизонты общения, есть такая смена, и, соответственно, новые горизонты знакомств. Я думаю, что ребята, которые будут приезжать, - не пожалеют. Потому что в этой смене есть ребята из Люксембурга, Казахстана и США. География медленно, но уверенно расширяется.

Таэко Хашимито:

Большое спасибо за приглашение. Мы это оценим всем сердцем. Уже прошло три года после аварии на Футусиме, но наша инфраструктура так полностью и не восстановилась. Я очень рада, что у меня появился шанс сопровождать детей на оздоровление в Беларуси. От всей души благодарим вас за это!