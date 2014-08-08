200 белорусских детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, отправились 8 августа в Китай

Новости Беларуси. Школьные каникулы в Китае. 200 белорусских детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, отправились 8 августа в Поднебесную. Ребята из Гомельской, Могилевской, Брестской, Минской областей и Минска посетят такие достопримечательности, как Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, Великую китайскую стену, олимпийские объекты, а также побывают в приморском городе Циндао. В десятидневную программу включены и совместные мероприятия с ровесниками из Поднебесной.

Елена Романова:

Ожидаю безграничных эмоций, много удовольствия. Мечтаю посетить Китайскую стену.

Ульяна Рыжкова:

Очень хочу побольше узнать о Китае, посмотреть интересные достопримечательности.

Виктор Якжик, заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Дети готовы к общению с китайскими сверстниками. Кстати, предложено в программе очень много совместных мероприятий. Это важно: именно в общении зарождается та дружба, которая может пройти через всю жизнь, что будет способствовать укреплению наших добрососедских отношений.

Отметим, подобное мероприятие в белорусско-китайских отношениях проводится впервые. Договоренность о нем была достигнута на высшем уровне во время визита Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику в июле 2013 года. Организатором выступает Китайский фонд имени Сун Цинлин. Планируется, что такие визиты станут ежегодными. Возможно, уже в 2015 году дети из Поднебесной посетят Синеокую, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь:

Думаю, что именно в прошлом году, во время визита вашего президента, когда решили продолжить наше отношения на уровне двустороннего стратегического партнерства. Чтобы хорошо подготовить это мероприятие, наше посольство тоже много работало. В конце концов, мы вместе подготовили и организовали это мероприятие.