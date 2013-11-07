Детский сад на 230 мест с бассейном и компьютерно-игровым залом открылся 7 ноября в Солигорске

Новости Беларуси. Детский сад на 230 мест открылся 7 ноября в Солигорске. Дошкольное учреждение будет работать в составе учебно-педагогического комплекса. Современная школа была сдана здесь к 1 сентября, а через два месяца открылся и детсад, которому дали название «Мечта».

Весь комплекс по поручению президента построен в рекордно короткие сроки – менее чем за год. В детской саду есть бассейн, компьютерно-игровые и музыкальные залы. Во всех группах современная мебель, игрушки и полы с подогревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родители:

По сравнению с теми условиями, которые были в старых садах, приятно видеть такую ощутимую разницу.

Детям все нравится. Садик уютный, тепленький. Надеемся, что садик станет для них вторым домом.

Наши дети довольны, а это для родителей самое главное.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Первый, наверное, лозунг, который провозгласила Октябрьская революция, – это «Социальная справедливость!» «Принцип социальной справедливости!» Вот мы его теперь и осуществляем на деле. И, в частности, открытие этого садика подтверждает, что государство придерживается этого принципа.