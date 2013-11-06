В Брестской области открыли 2 новых современных объекта: детский сад и физкультурно-оздоровительный центр

Новости Беларуси. К ноябрьским праздникам в Брестской области отметили сразу два новоселья: в деревне Ремель Столинского района открылся детский сад. Теперь посещать дошкольное учреждение смогут 75 малышей. Красную ленточку перерезали и в деревне Ольшаны — здесь ввели в строй новый спортивно-оздоровительный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передача символического ключа от новых яслей-сада для жителей деревни Ремель — событие долгожданное. Долгие годы детский сад ютился на школьных площадях. Мест всем не хватало да и условия пребывания детей оставляли желать лучшего. Теперь, говорят родители, на работу можно идти спокойно.

Людмила Конончук, мама:

Я работала, а муж был в декрете по уходу за ребенком. Долго ждали этого праздника. Мы, родители, уверены — нашим детям в этом саду будет уютно, комфортно и тепло. А мы сможем спокойно находиться на наших рабочих местах зная, что наши дети в безопасности и под присмотром чутких , прекрасных воспитателей.

Анна Конончук, воспитанница яслей-сада:

Все нравится, даже садик красивый. И комнаты у нас у всех раздельные, мы поем здесь, играем.

Музыкальный и спортивные залы, современный пищеблок, комната творчества и компьютерный класс. Счастливые новоселы уверяют: условия в Ремельском детском саду не хуже, чем у столичных ребятишек. Возможность посещать дошкольное учреждение получили 75 малышей от 2 до 6 лет. Проблем с наполняемостью Яслей-сада не будет: демографическая ситуация в этой деревне стабильная — ежегодно здесь появляется на свет не менее 20 детей.

Новоселье на Столинщине и в Ольшанах. На празднике Алексей Демко, тренер по легкой атлетике, заметно волнуется — для него открытие спортивно-оздоровительного комплекса — событие долгожданное. Его коллеги говорят, что он находит место для тренировок даже в школьных коридорах. Особая гордость Алексея Ивановича - Елена Копец — бронзовый призер чемпионата Европы. Сегодня тренер уверен: на такой базе добиваться высоких результатов будет проще.

Алексей Демко, тренер по легкой атлетике Ольшанского физкультурно-оздоровительного центра:

Для Ольшан - это неординарное событие. Открылся спортивный комплекс республиканского уровня именно. Если взять прошлое, то о таких условиях можно было только мечтать. Это условия прежде всего для детей, потому что все государство делает для детей. Второе: это те же душевые, раздевалочки, что немаловажно.

Просторные футбольный и баскетбольный залы, новейшие тренажеры. Здесь для занятий спортом созданы по-современному комфортные условия. Пустовать, обещают ольшанцы, объект не будет. Планируют проведение районных соревнований по баскетболу, волейболу и футболу, здесь же обоснуется детская спортивная школа. А в планах новоселов — развития нового для региона вида спорта.

Николай Летун, директор Ольшанского физкультурно-оздоровительного центра: Планируется открыть здесь отделение легкой атлетики и дзюдо. В будущем постараемся закупить татами, чтобы выросла популяризация дзюдо. Этим видом спорта в регионе нигде не занимаются.

Приобщиться к здоровому образу жизни смогут все желающие: вместимость залов для игровых видов спорта до 100 человек. К возведению комплекса строители подошли ответственно: современный спортивный объект введен в строй за два года.

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

У нас в стране создалась хорошая традиция, чтобы в канун октябрьских праздников открывать новые объекты: и производственные и социальные. И у нас так совпало: мы хороший подарок сделали и себе, и населению, которое проживает в этой местности.

Ввод в строй этих объектов — не последние приятные новости для жителей Брестчины. При формировании бюджета области на следующий год сохранится социальная направленность. В планах: строительство детских садов и школ, модернизация медицинских учреждений и развитие сети спортивных учреждений.