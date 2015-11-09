Выхаживать грудничков с экстремально низким весом теперь можно не только в Минске, но и в Бресте

Новости Беларуси. То, что для многих стран еще пока цель, для Беларуси – уже реальность. Речь о сфере здравоохранения. И, в частности, об успехах белорусских неонатологов. Выхаживать грудничков с экстремально низким весом, которые рождаются намного раньше срока, теперь могут не только в столице.

Так, на попечении брестских медиков сейчас девочка весом менее девятисот граммов. Об успехе белорусских медиков говорил и Александр Лукашенко на церемонии вступления в должность президента. Наша страна, отметил глава государства, твердо сохраняет за собой лидерство наравне с Германией и Швецией по наименьшему числу младенческих смертей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С крошечной Снежаны медики буквально не спускают глаз: девочка родилась раньше срока. Весила всего 870 граммов – за последние несколько лет это самый «легковесный» пациент этой больницы.

Татьяна Сороко, заведующий отделением для недоношенных детей Брестской детской областной больницы:

Сейчас мы весим 1 кг 300 гр уже, дышит самостоятельно. Выхаживается в специальном инкубаторе для недоношенных новорожденных.

А это реанимация Брестского областного роддома, где всегда «готовность №1». Именно здесь выхаживают самых маленьких и «трудных» пациентов. Вес этого малыша чуть больше килограмма. Материнское тепло ему сейчас полностью заменяет специальное оборудование последнего поколения.

Татьяна Курлович, врач-неонатолог отделения интенсивной терапии и реанимации Брестского областного родильного дома:

Вот нажимаем кнопочку – и взвешивается тара, рентген тоже делаем, не доставая ребенка из кувеза. Сюда кладем рентген-кассеты и делаем снимки.

Сейчас в отделении выхаживают пятерых малышей с очень низким весом – все они легче полутора килограммов. Их состояние контролируют круглосуточно.

А этот дорогостоящий аппарат позволяет использовать микрометод: за две минуты буквально из пары капель крови врач получает результаты сразу по полутора десяткам параметров.

Татьяна Курлович, врач-неонатолог отделения интенсивной терапии и реанимации Брестского областного родильного дома:

Так, как мы могли бы только мечтать. Есть мониторы круглосуточного слежения. Есть, как в хороших фильмах, на посту медперсонала центральная станция, на которой отображаются все параметры ребенка.

Значительно раньше положенного срока родила своих тройняшек и Наталья Конько. Две девочки и мальчик на свет появились совсем крошечными: их вес на троих едва дотягивал до 4-х килограммов.

Наталья Конько, многодетная мама:

Самая маленькая у нас Виктория – 980 грамм. На руки я ее взяла, когда она уже была 1 кг 200 гр. Слезы на глазах. Сейчас мы уже всеми 2 кг 500 гр.

Всем троим малышам из-за раннего появления на свет понадобилось хирургическое вмешательство на глазах. К слову, за такую операцию еще несколько лет назад местные врачи не брались, а пациентов на лечение отправляли за границу.

Марина Нечаева, врач-неонатолог Брестской областной детской больницы:

Выхаживались достаточно трудно, потому что все трое детей перенесли лазер-коагуляцию сетчатки.

Готовясь к выписке, Наталья смеется: теперь придется не просто думать о расширении жилплощади, но и срочно менять машину, ведь дома молодую маму с тройней ждут братья-двойняшки.