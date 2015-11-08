Подиум для детей: какие качества может раскрыть у ребенка школа юных моделей

Юлия Крепчук, корреспондент:

Мир моды, глянца, ярких софитов привлекает не только взрослых, но и детей. В детских модельных школах огромное количество желающих. Но чем полезны такие занятия и чему еще там учат кроме красивой походки по подиуму?

Нет предела совершенству. Именно этот принцип сегодня лежит в основе работы в школе юных моделей. Форма осталась прежней, но за короткий промежуток существования модельного бизнеса изменилось содержание. А именно – задача, методика, а, главное, мотивация. Родители приводят юное чадо не только с целью вырастить будущую звезду подиума, а, скорее, для раскрытия потенциала, воспитания уверенной в себе личности и умения достойно нести себя в любой жизненной ситуации.

Александрия Данильченко, преподаватель дефиле:

Это намного больше, чем просто детская походка. Это правильная осанка, это умение вести себя на людях, это правильная подача себя в любом обществе, куда бы ты ни пошел. То есть ребенок знает, как себя правильно подать, когда он находится со взрослыми в обществе, когда он находится с детьми. Он постоянно взаимодействует в команде с кем-то.

Жанна Аркелян, помощник руководителя детской школы моделей:

В нашей модельной школе детей мы обучаем актерскому мастерству, сценической речи, фото и видеотренингам, этикету, стилю, искусству дефиле, хореографии. Очень много дисциплин, которые прививают детей к хорошему вкусу, к общению друг с другом.

Шанс стать звездой подиума есть у всех. Но пока дети и модельный бизнес в буквальном смысле этого слова понятия несовместимые. Для юных моделей такая учеба – больше игра. А показы, съемки и конкурсы – необычное хобби, которое, возможно, перерастет в будущую профессию.

Юная модель:

Мне нравится ходить красиво, мне нравится, когда фотографы фотографируют нас на занятиях, мне нравится, когда все дети веселятся в модельной школе. Мне еще нравится красиво ходить, чтобы люди на нас смотрели.

Люся Осмоловская, преподаватель актерского мастерства:

Прежде всего я стараюсь детей научить играть. Научить играть и развить их фантазию. Потому что если у ребенка и у человека очень хорошо развита фантазия, то все у него будет хорошо складываться. Он любую ситуацию повернет в свою сторону, он все нафантазирует, он сделает все приемлемым для себя, он сделает все очень удобным для себя.

Ранняя слава, всеобщее внимание и восхищение не формируют у детей эгоизм и самовлюбленность, – уверяют педагоги. Да и родители такой путь раскрытия индивидуальности оценивают только положительно, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анастасия Ядченко, мама модели:

Теперь, например, для того, чтобы ребенка сфотографировать, не нужно ставить руки, поднимать головку, командовать. Они прекрасно понимают сами, как выигрышно улыбнуться, как выигрышно повернуться, принять ту или иную позу.

Марина Яцевич, мама модели:

У меня ребенок пошел в школу, в первый класс, и стал более замкнутый, зажатый, боялся отвечать у доски. Благодаря этой школе мы, проходив в нее буквально два месяца, заметили результат. Ребенок стал первый тянуть руку, перестал бояться отвечать у доски, читает.

Жанна Аркелян, помощник руководителя детской школы моделей:

Какими успехами наших воспитанников мы гордимся сегодня? Наши воспитанники не только ходят по подиуму, также они снимаются в фото- и видеорекламах, снимаются в кино, снимаются в каталогах для многих журналов и брендов.

Юные модели:

Мы в модельной школе учимся ходить, чтобы поехать на показ.

Сниматься в рекламе, меня показывают по телевизору.

Меня научили учителя, как нужно себя правильно показать. И как модели, и как человеку.

Ученики модельных школ сегодня могут применить свои навыки не только в модной индустрии. Помимо национальных и международных фэшн-проектов юные модели задействованы в социальных и благотворительных концертах, снимаются в кино, фотопроектах и, конечно же, постоянные участники детских конкурсов красоты и талантов, среди которых немало победителей.

Юная модель:

В будущем я хочу стать певицей и телеведущей. Именно поэтому я решила походить на курсы моделей, так как здесь я могу приобрести те навыки, которые мне понадобятся в будущем.

Школа юных моделей – не просто дань моде. Сегодня она прекрасно заполняет свободную нишу эстетического образования, а еще достойно справляется с миссией нести красоту в массы. Ведь неспроста говорят, что красота спасет мир.