В Жлобинском районе грузовик сбил двух подростков на велосипеде. Братья 13 и 15 лет погибли

Новости Беларуси. Два подростка погибли под колесами грузовика на трассе «Минск – Гомель». Трагедия произошла накануне поздно вечером в Жлобинском районе.

Братья 15 и 13 лет ехали на велосипедах по краю дороги. В темноте их сбила машина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной версии, прямо перед грузовиком один из велосипедистов внезапно вильнул в сторону, что и привело к ДТП. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Два парня ехали на одном велосипеде, впереди ехал их отчим. Есть информация, что непосредственно перед столкновением велосипед с двумя парнями резко выехал ближе к центру проезжей части.

Это происшествие в очередной раз показывает, что во всех бедах, где погибают, получают травмы дети, виноваты исключительно взрослые. В свою очередь взрослые должны побеспокоиться о безопасности своих детей. Если те передвигаются на велосипеде, то это нужно делать исключительно по правилам, в темное время суток на велосипеде должен быть фонарь белого цвета спереди, красного – сзади. Если же есть обочина, то передвигаться только по ней, ни в коем случае не выезжать на проезжую часть.