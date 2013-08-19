В Витебске пьяный рецидивист в трамвае набросился с ножом на 12-летнего мальчика и ранил его в плечо

Новости Беларуси. Шокирующий случай в Витебске. Пьяный рецидивист средь бела дня в трамвае набросился с ножом на 12-летнего мальчика. Удар пришелся в плечо. Мужчина попытался снова напасть на ребенка, но, по счастливой случайности, в трамвае ехал следователь. Он перехватил руку злоумышленника и спас мальчика.

Дебошир сейчас под арестом. Ему предъявлено обвинение за особо злостное хулиганство. За нападение на ребенка ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В транспорте было немноголюдно. И ничего не предвещало опасности. Максим зашел в трамвай, занял свободное место и начал рассматривать в окне городские пейзажи. И вдруг почувствовал резкую боль в плече.

Максим Хотин, пострадавший:

Почувствовал, что меня кто-то ударил. Я встал и сразу пошел вперед. Я только потом услышал, что люди говорят, что ударили ножом.

Ударили, как выяснилось, заточкой, изготовленной из столового ножа. Злоумышленник попытался было и второй раз броситься на мальчика, но его руку перехватил следователь Алексей Старанцов. Он в это время как раз ехал в трамвае на обед.

Алексей Старанцов, следователь по особо важным делам Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Увидел, как мужчина нетрезвый неожиданно нанес удар рукой в плечо ребенку. Я подбежал, сзади подскочил к нему, заломал руку, выбил нож. Когда мужчина был обезврежен, граждан попросил, молодых парней, помогать удерживать, а сам в это время переписал свидетелей.

Ирина Хотина, мама пострадавшего:

Позвонил сын, плачет, что меня порезали ножом. Руку порезали, я даже не поняла вначале вообще, что произошло. Потом взяла кондуктор трубку, и она говорит: «Какой-то зэк порезал ребенку вашему руку». Ну, собралась бегом, конечно. Земли под собой не видела, не чувствовала.

Пьяного дебошира задержали и передали правоохранителям. Как оказалось, мужчина – с солидным тюремным стажем. Рецидивист неоднократно судим по разным статьям и не понаслышке знает, что значит жить за колючей проволокой. Сегодня ему предъявили обвинение за особо злостное хулиганство.

48-летнему мужчине, если его признают виновным, грозит до 10 лет лишения свободы. Пострадавшему мальчику и его маме такие новости принес следователь, задержавший преступника.

Рана у ребенка заживает быстро. Стало легче и психологически. Сейчас мальчик все реже вспоминает о случившемся и готовится к школе. Врачи говорят, что уже 1 сентября Максим сможет с легкостью поднимать гантели. Заодно и подкачается, чтобы в случае опасности самому дать отпор обидчику.