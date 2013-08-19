В городе Старые Дороги Минской области в 2013 году впервые открылся лагерь труда и отдыха

Новости Беларуси. 20 школьников из 4 школ города Старые Дороги Минской области последние недели августа проводят активно.

Задача подростков – благоустроить дворовые территории райцентра. Работа не бесплатная. Дополнительным рабочим рукам рады коммунальщики и обещают подержать пыл подростков материально. За три недели каждый может заработать до 1,5 миллиона рублей.

За первые дни работы подростки успели навести марафет в 10 дворах. Впереди еще несколько кварталов. Между тем, организаторы такого лагеря, уже строят планы на следующий летний сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Мартинович, директор лагеря труда и отдыха г. Старые Дороги:

Люди интересуются и ребята, будет ли такой лагерь в следующем году, потому что в этом году смена в августе – кто-тио уехал отдыхать где-то в лагере, кто-то – на побережье моря. Ну, момент как бы упущен. Ну, мы надеемся, что в следующем году эта традиция тоже продлится, и в следующем году этот лагерь будет работать всё лето.