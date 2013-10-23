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В Минске прошел спецсеминар для школьников, посвященный борьбе с наркозависимостью

23 октября 2013 17:48
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Новости Беларуси. Поколение next выбирает здоровое будущее. Минские школьники объявили войну наркозависимости. Специальный семинар, посвященный борьбе с пагубной привычкой, прошел в одном из столичных кинотеатров в преддверии каникул.

Учащиеся старших классов поделились своим видением этой тяжелой проблемы и предложили практические методы по ее решению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Карпович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Советского района:
Чтобы где-то спрофилактировать преступления и правонарушения со стороны несовершеннолетних, мы совместно с управлением образования Минского района и города Минска решили провести данное мероприятие. Целью данной акции является, в первую очередь, это предупредить несовершеннолетних, может быть, рассказать им, чтобы они были в курсе, что это такое, в частности, те же самые курительные смеси, какова ответственность за них.

# Наркотики # Дети # Сергей Карпович # ГУВД Советского района

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