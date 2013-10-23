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14-летняя дочь режиссёра Кончаловского борется за жизнь в реанимации

23 октября 2013 08:25
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Новости Франции. Состояние 14-летней Марии, дочери режиссера Андрея Кончаловского, остаётся тяжёлым. Девочка находится в реанимации.

Источник в администрации медучреждения (в комментарии «Интерфаксу»):
Пациентка Мария Михалкова-Кончаловская была госпитализирована в нашу клинику 12 октября. В настоящее время она находится в отделении реанимации.

Напомним, семья Кончаловского  попала в аварию во Франции на прошлой неделе (смотрите видео). За рулём Mercedes, взятого напрокат, находился сам Кончаловский. В какой-то момент он не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с автомобилем, который двигался навстречу.

# Авария # Дети

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