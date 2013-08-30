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Каждый первоклассник в стране получит к 1 сентября подарок от Президента

30 августа 2013 15:55
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Новости Беларуси. Каждый первоклассник в стране получит к 1 сентября подарок от Президента. На страницах 10 юбилейного издания «Беларусь – наша Радзіма» все современные достижения белорусов: от экономики до науки и спорта.

Сотни иллюстраций расскажут школьникам об истории, географии и прославленных людях нашей Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Ванина, заместитель директора по редакционно-издательской деятельности издательства «Пачатковая школа»:
Изменился объем книги, она была в мягком обложке, теперь она в твердом переплете. Конечно, за эти годы менялась не только обложка, как мы видим, но и существенно перерабатывалось содержание.
Есть разделы, которые ежегодно обновляются полностью.
Все наши новые награды, победы находят отражение в этой книге.

# Илья Пучко # Ольга Юруть # Образование в Беларуси # Дети # Ольга Ванина # Издательство «Пачатковая школа» # Яша Шипко

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