Новости Беларуси. Каждый первоклассник в стране получит к 1 сентября подарок от Президента. На страницах 10 юбилейного издания «Беларусь – наша Радзіма» все современные достижения белорусов: от экономики до науки и спорта.

Сотни иллюстраций расскажут школьникам об истории, географии и прославленных людях нашей Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Ванина, заместитель директора по редакционно-издательской деятельности издательства «Пачатковая школа»:

Изменился объем книги, она была в мягком обложке, теперь она в твердом переплете. Конечно, за эти годы менялась не только обложка, как мы видим, но и существенно перерабатывалось содержание.

Есть разделы, которые ежегодно обновляются полностью.

Все наши новые награды, победы находят отражение в этой книге.