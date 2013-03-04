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В США врачи вылечили 2-летнюю девочку от ВИЧ

04 марта 2013 06:33
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Новости США. В США произошел уникальный случай. Врачи вылечили двухлетнюю девочку от ВИЧ. Об этом рассказывает одного из авторитетных американских изданий.

Малышка уже родилась со страшным диагнозом. Сразу после появления на свет ей начали давать сильнодействующие препараты. Хотя такая терапия проводится спустя несколько месяцев после рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению врачей, говорить о новом способе лечения ВИЧ пока рано. Однако этот случай заставит пересмотреть подход к лечению детей с таким заболеваниям.

# Дети # Болезни у детей

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