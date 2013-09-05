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В Минске городской праздник «Я – минчанин» собрал вместе детей с ограниченными возможностями

05 сентября 2013 19:57
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Новости Беларуси. Заряд на новый учебный год. Городской праздник «Я – минчанин» 5 сентября собрал вместе детей, которые по состоянию здоровья обучаются на дому.

Подарком для детей с ограниченными возможностями стало театрализованное шоу. Клоуны, фокусники с мини-трюками и эксклюзивное музыкальное поздравление пришлись по душе всем приглашённым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Лутохина, организатор мероприятий по социальной реабилитации ГУО «Минский городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»:
Самая главная цель этого праздника – это социализация и интеграция детей в общество. Ну, и конечно же, сохранение духовного мира и приобщение детей к окружающей действительности.

# Дети # Особенные дети

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