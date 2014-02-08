В Беларуси 8 февраля посвятили в пионеры 500 ребят

Новости Беларуси. Сегодня, 8 февраля на 500 пионеров в стране стало больше. А 70 ребятам из Минска в торжественной обстановке музея Великой Отечественной войны повязали пионерские галстуки. По традиции они произнесли пионерскую клятву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветераны, узники и очевидцы войны также пришли поделиться опытом и поздравить октябрят со вступлением в пионеры. Во время торжественной линейки вспомнили поименно героев Великой Отечественной войны, почтили их память минутой молчания и вручили цветы приглашенным гостям.

Диана Коцур, пионер:

Сегодня наступил день антифашиста. И это для меня самый настоящий праздник, когда я поступила в пионеры. Пионеры - это такие люди, которые помогают всем.

Александр Лукашевич, пионер:

Это для меня большой праздник. Теперь больше ответственности. Это совсем другая жизнь, можно даже сказать.

Анатолий Новиков, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мы же тоже когда-то участвовали в церемонии, когда галстуки повязывали, потом комсомольский билет. И октябрят, и пионеров, и комсомол прошли. Общение с молодежью, с детьми - это воспоминание. Искренне им желаем, чтобы они были достойны старшего поколения, достойны своих отцов, бабушек, дедушек, матерей. И чтобы мы только радовались нашей подрастающей сменой.

Также сегодня, 8 февраля в день юного героя-антифашиста ветераны поделились с ребятами воспоминаниями о войне и борьбе с врагом. К слову, эта дата была утверждена ассамблей ООН. В этот день в 1943 в Краснодоне немцами были расстреляны молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов. А во Франции убили пятерых лицеистов, боровшихся против фашизма.

Виктория Меннанова, председатель Центрального совета ОО «БРПО»:

8 февраля в 1964 советские ребята были признаны юными героями-антифашистами, которые боролись против этого зла. В этом году мы празднуем 50-летие со дня образования этого праздника, этой даты.

Анатолий Адоньев, председатель Минского городского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

В этот год, год, связанный с освобождением нашей республике, нашей столице, 70-летие этой даты, мы хотели бы, чтобы дети, принятые в пионеры, также чтили и гордились ветеранами, нашей республикой и нашей столицей.