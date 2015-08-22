Новости Беларуси. Уникальные методики восстановления для детей-инвалидов разработали белорусские медики. В Республиканском центре реабилитации сотни ребят ежегодно проходят индивидуальный курс оздоровления. О возможности начать новую жизнь – сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдая со стороны за тем, как легко Максиму поддаются тренажёры представить сложно, что у него когда-то были проблемы с рукой. Его жизнь так и могла оставаться «ограниченной». После реабилитации по новой методике парень играет в футбольной команде и нацелен на профессиональную карьеру.

Максим Головацкий:

Я стал более уверенным в себе, стал лучше заниматься, то есть я пошел на поправку. Моя мечта – стать великим футболистом.

Этот аппарат – уникальный робот. Аналогов в мире у него нет. И впечатляет в первую очередь соотношение размера и функций.

Лидия Сытник, врач–физиотерапевт Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Мы оказываем обезболивающую, противовоспалительную помощь, улучшаем трофику, снимаем мышечный тонус, улучшаем двигательные функции. Аппарат маленький, но с большими терапевтическими возможностями.

Сегодня оснащение и методики восстановления в Республиканском реабилитационном центре – проект единственный в своём роде. Отечественные специалисты смогли скрестить диагностику, лечение и планирование в единый комплекс. И на каждом из этапов – белорусский продукт.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Мы приобрели «Сету» – это Витебский институт. Накануне приобрели «Лейдис» – это аппарат нашей академии наук. Это очень хорошо, потому что наши разработчики, как ни кто другой, знают проблемы наших детей.

Водные процедуры и инновационные платформы. Дети восстанавливают здоровье играя. И эта ещё одна новая белорусская разработка.

Максим Слиж, СТВ:

А реабилитация при помощи животных методика не новая, но очень эффективная. Вот, к примеру, Габби – помогает детям сделать первые шаги.

И вся эта система работает на результат – отлично и, главное, бесплатно. Сотни ребят навсегда забыли, что значит чувствовать себя инвалидом, благодаря государственной программе «Дети Беларуси».

Мариана Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Этот центр был создан в 2000 году. Это была программа Президента. И строился этот центр по поручения главы государства. За 15 лет почти 15 тысяч детей здесь прошли реабилитацию. Это уникально, когда ребёнок с патологиями рук поступает в школу искусств, где играет на фортепиано.

А ещё много людей с особым сердцем и душой. Это и персонал центра, и меценаты. Их желание помочь, умноженное на волю юных пациентов и отечественную науку, дарят новую жизнь.