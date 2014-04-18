Ученики воскресной школы готовят поделки, чтобы к Пасхе украсить территорию храма

Новости Беларуси. Каждый год перед Пасхой ребята из воскресной школы столичного храма Воскресения Христова готовят постановку на библейскую тему. Спектакль о жизни маленького паучка – мини-история о том, как и сегодня в таком огромном мире кто-то чувствует себя одиноким.

Александр Гранцевич:

В этом спектакле рассказывается о паучке, который хотел найти того, кто создал все. Паучок – как маленький ребенок – хотел найти того, с кем можно поговорить. Потому что в доме, в котором он жил поговорить было не с кем. Все куда-то торопились, а он сидел один и не знал, что делать.

Тимофей Иванцов:

В этом спектакле мне попалась роль паука. Он обычный, любопытный паук, который хочет узнать и увидеть того, кто создал все - Бога. В итоге он приобрел новую жизнь и поговорил с тем, кто создал все!

В этой школе ребята начинают заниматься уже с 3 лет. По выходным детям преподают Божий Закон, Песнопение и проводят уроки в мастерской.

Виктор Гранцевич:

У нас есть уроки труда, на которых мы делаем что-то своими руками – то, что нам пригодится в будущем. Например, на одном уроке нас научили соединять два провода – если какой-то шнур порвался – мы можем припаять его.

К каждому празднику ученики своими руками готовят подарки для прихожан.

К примеру, на Благовещение ребята раздавали посетителям церкви бумажных голубей с пожеланиями внутри. А к Пасхе и вовсе планируют украсить своими поделками всю территорию храма!

Алеся Журавлева:

Мы делаем пасхальные яйца – их мы повесим на деревья и таким образом украсим площадку вокруг храма! Эти украшения мы будем вешать на перила храма, и прихожане будут смотреть на это и радоваться!

Театральная студия работает уже более 5 лет. Ребята выступают на ежегодном фестивале воскресных школ, показывают свои постановки на концертах в детских домах, больницах и интернатах, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Николай Петров:

Сценарии мы находим в интернете. В основном, это библейские сюжеты, только они немножко изменены. Моя самая любимая роль – крестьянин. Это была главная роль в спектакле!

Виктор Гранцевич:

В нашей воскресной школе очень интересно проводить время, поэтому мы приглашаем того, кто еще не учится у нас прийти хотя бы посмотреть, что это такое. Потому что мы здесь говорим не только о библейских темах, мы здесь занимаемся очень интересными вещами. Мы часто ходим в походы – каждое лето. В прошлом году ходили на Заревенское водохранилище, что в 300 км от Минска – то есть очень интересно! Мы вас ждем!