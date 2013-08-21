Социальные службы Червенского района Минской области помогают многодетным семьям подготовить детей к школе

Новости Беларуси. Социальные службы Червенского района Минской области помогают многодетным семьям подготовить детей к новому учебному году. Семьи, в которых три и более школьников, могут рассчитывать на материальные выплаты. 200 тысяч рублей на каждого ученика.

Всего в районе 61 семья, которая может претендовать на такое финансовое поощрение. Помощь уже получили почти 120 детей. Выплачено более 20 млн рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Лухверчик, многодетная мать:

Почти всё мы уже купили, то, что необходимо к школе. Район нам в этом году помог, выделили нам 600 тысяч на троих школьников. Конечно, сумма небольшая, но, хочу сказать, что когда на них не рассчитываешь и они появляются, то какая-то помощь всё равно есть. Дневники купили на эти 600 тысяч, купили целый комплект ручек. У школьников обычно ручек не хватает, поэтому покупаем много. Карандаши, тетради. Помощь нам такую оказывают второй раз, то есть второй год подряд.

Инна Семченко, заведующая сектором материально-бытового обеспечения Управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома:

В прошлом году такое же решение было принято. Оказывали материальную помощь из местного бюджета таким же категориям семей. Кроме того, мы рекомендуем обращаться другим семьям, которые не получат эту помощь, в территориальный центр по поводу государственной адресной социальной помощи в виде единовременного социального пособия. Но здесь уже с учётом доходов.