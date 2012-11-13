Родителям: как спасти своих детей от увлечения зацепингом и бейсджампингом

Отдавая дань моде, мы часто и не задумываемся — зачем это нам, откуда пришло и куда может привести? Так и у современной молодежи. С каждым годом появляются все новые и новые экстремальные забавы, вокруг которых формируются целые субкультуры — часто совершенно непонятные старшему поколению. Так что заставляет молодых людей рисковать? Кто такие зацеперы и бейсджамперы? И есть ли альтернатива нелегальному экстриму?

Вот уж кто-то, а молодежь никогда не стоит на месте. Буквально каждый месяц слышишь про новые необычные увлечения. Но что настораживает — количество вариантов, слишком опасных для жизни. Первый и, будем надеяться, последний пример «зацепинга» -- одного из таких экстрим-хобби — в Минске поднял волну родительского возмущения.

Вот любительское видео оригинального проезда в метро. Молодой человек цепляется за последний вагон электрички и едет так до следующей станции. Нарушителя задерживают. Им оказывается 15-летний ученик одной из столичных гимназий. Поездку на камеру снял его боевой товарищ и выложил в Интернет. Спустя два дня у юного экстремала появляется последователь. И в состоянии «подшофе» едет на подножке уже между вагонами. Столичные милиционеры тут же дали этому правовую оценку. Поездка обошлась недешево.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

В отношении подростка составлен административный протокол (нарушение правил пользования железнодорожным транспортом), материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Фрунзенского РОВД для применения взыскания.

Второй правонарушитель ранее судим за распространение наркотиков. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлено два административных протокола. Суд сегодня определил наказание для него - штраф в 2 200 000 рублей.

Так называемый «зацепинг», или трейнсёрфинг — езда на различной технике снаружи. Это лихое молодёжное увлечение уже распространилось во многих странах. Пришло, кстати, с советского прошлого, когда шпана каталась на подножках трамваев.

Трагедии случаются регулярно. И только в России погибших — сотни. Но кандидатов в самоубийцы это не пугает. В Германии после гибели в течение года 40 человек наказаниеужесточили. Такая поездка может стоить теперь до 50 тысяч евро (против наших-то двух с небольшим миллионов). И поскольку основная реклама адреналиновых утех идет в соцсетях, там и комментарии по теме.

wild-gusar: «Ну что тут сказать: природа не терпит пустоты. Когда занять себя чем-то толковым не получается или не хочется - занимают вот таким «экстримом». Наверное считают это такой...нетривиальной дорожной романтикой»

jonni: «Путь таких дураков будет больше - нация станет в целом умнее. Давно один учитель сказал мне - "Всегда помни что любые правила безопасности написаны кровью».

Таких экстремальных увлечений у нашей молодежи сегодня много. И далеко не каждый родитель может знать, чем занимается его чадо. Итак — на заметку. Паркур — молодежь называет это искусством преодолевать препятствия. Основано более 20 лет назад, как спортивное увлечение. Время шло – СМИ разносило вести, появились первые видеоклипы, где принцип -- «Границ нет – есть лишь препятствия». Такие ролики можно увидеть и у нас. И если честно, как маме, мне иногда страшно. Съел батончик -- и запросто можешь сигануть с балкона на козырек подъезда. Поверьте, не только в восемь лет дети могут так подумать.

Эдуард Санкевич, заместитель директора по воспитательной работе 31 гимназии Минска:

Откуда пятилетний ребенок может сказать, что я хочу заниматься паркуром? Наверное, в рекламе есть какая-то неправильная трактовка. Ребенку нужно грамотно объяснить, что можно заниматься почти тем же, но менее опасным.

Сейчас появились еще мини-мотобайкеры. Это езда на таких 20-килограммовых мотоциклах. Некоторые утверждают, что кататься на мини-мото — все равно что ездить верхом на таксе, оттянув ей кверху уши. А другим — нравится.

Еще более непонятным мне, например, кажется то, чем увлекаются городские сёрферы. Катаются на досках везде где попало, включая перила. И таких увлечений масса. В прошлом году минчанин был замечен и в бейсджампинге.

Вот как раз это видео. Это вообще отдельная песня: прыгают с парашютами с небольших высот. Столичный бэйсджампер нырнул в пропасть с 25-го этажа высотки в Каменной горке. Здание всего в 75 метров. Полет продлился 13 секунд и завершился благополучно. Одни полагают — это шок, и могут быть случайные последователи. Другие считают их героями. В Европе и США -- наказывают крупными штрафами. В Арабских Эмиратах — сажают в тюрьму. В Беларуси ответственность пока не предусмотрена. Для нас, к счастью, такой экстрим – пока редкость.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Этот случай для города достаточно неординарный. На данном этапе обратили внимание на все такие имеющие в Минске высотные дома, чтобы доступ в чердачное помещение, на крыши таких домов в обязательном порядке был ограничен.

Но что заставляет сознательно рисковать жизнью? Мнений много. Мы же склоняемся на сторону детских психологов. В основном движет подростками — желание похвастать перед товарищами своей удалью и смелостью. Это стремление можно направить в другое русло. Но главное, вовремя рассмотреть и другие проблемы.

Наталья Сохранная, психолог 31 гимназии Минска:

Это, прежде всего, способ привлечь к себе внимание родителей. Это сигнал. Больше я бы даже сказала — стремление к независимости. Ведь слишком часто мы детей лишаем этой свободы и независимости и дома, и в школе.

Если в жизни все же не хватает адреналина, альтернатива незаконному экстриму есть. Сноуборд, горные лыжи, кайт. Можно пойти заниматься дайвингом — в Минске есть такие центры. Отличная возможность получить массу положительных эмоций и заряд адреналина. Пройдя инструктаж, можно прыгнуть с парашютом в авиаклубе. И безопаснее, и - круче! Педагоги также считают - нужно и в школе активнее работать с молодежью, жаждущей острых ощущений, придумывать для нее что-то нестандартное.

Эдуард Санкевич, заместитель директора по воспитательной работе 31 гимназии Минска:

Ребенок хочет заниматься таким делом? Значит у него возник мотив. Нужно разобраться. И всегда можно найти альтернативу. Например «зацепинг» - мы возьмем альпинизм. Почти тот же эффект, и мы найдем школу, где этим можно заниматься.

Если честно, то лично мне вся эта логика поведения «зацеперов» и им подобных очень напоминает наркоманов, которые утверждают, что умирают от наркотиков лишь дураки, а сами они, разумеется, умные, и ни в коем случае не погибнут. И если это так, то этому «лекарству от скуки» нужно искать замену. А первыми докторами, наверное, должны стать родители. Именно они обязаны своему чаду сказать — давай для начала «Поговорим».