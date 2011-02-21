Как развить ребенка до года?

В школу сегодня можно приходить уже в полгода. Правда, эта школа необычная. Сидеть за партами не надо. Можно расползаться на маминых коленках, а можно ползать на четвереньках. Это, кстати, обязательное условие.

Занятия для таких крох непременно должны включать в себя разминку, музыкальные паузы, физические упражнения и подвижные игры. А в качестве учебных пособий понадобятся только игрушки и безопасные предметы обихода. В результате, малыши получают не просто море удовольствия, но и вполне конкретные знания.

Татьяна Диденко, преподаватель программы раннего развития:

К году мы уже знаем шесть цветов. Мы знаем такие простые формы как квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. И это на самом деле видно.

В основе обучения – физиологические потребности детей такового возраста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Скажем, катание на фитболах – полезная гимнастика для малышей. Но если во время упражнений проговаривать ребенку направления движений, влево-вправо, вперед-назад, то заодно он усваивает и эти понятия.

Запустив ладошку в крупу, дети получают не выговор за шалости, а, во-первых, очень необходимый для них пальчиковый массаж, во-вторых, тренировку мелкой моторики. Ведь в крупе можно спрятать бусины, пуговицы или другие мелкие предметы. Это увлекательно, это снимает напряжение, развивает возможности ребенка и приносит огромную пользу для будущего речевого развития.

Постепенно задания усложняются. И отысканные бусины ребенку предлагается рассортировать по цветам. Удивительно, но эти крошки запросто справляются.



Татьяна Диденко, преподаватель программы раннего развития:

Мы еще используем упражнения на аудиал. Шумит, гремит, громко, тихо, молчит. Такие элементы мы тоже берем на занятия. Но пока они еще маленькие, мы берем два элемента, сравниваем. Один «шумит», другой «молчит».

Покажите мне кубик, который молчит. Детки должны показывать.

Круг общения малышей до года ограничивается, как правило, мамой, папой и ближайшими родственниками. Общение же со сверстниками, которое происходит на групповых занятиях, подстегивает интерес к знаниям и делает процесс овладения ими более простым и быстрым.

Татьяна Диденко, преподаватель программы раннего развития:

Они подсматривают друг у друга. Им не нужно даже объяснять два раза, ведь это можно посмотреть у меня, еще у кого-то. А самое главное, потом сделать то же самое дома без каких-либо инструкций и без учебной среды.

Действительно, пока малыши знакомятся с отличиями красного цвета от синего, и квадрата от круга, их мамы запасаются примерами игр, которые легко повторить и дома. А также получают примеры того, как можно использовать простейшие игрушки в качестве обучающего материала. Многие такие пособия, кстати, абсолютно реально изготовить и самостоятельно.

Татьяна Диденко, преподаватель программы раннего развития:

Из синей ткани можно сделать подушечки, которые будут мягкими и приятными на ощупь. А еще они будут разъединяться и соединяться. На таких подушках можно многое отрабатывать.

Можно тренировать два глагола (соединить, разъединить), два цвета (синий или красный).

Также с помощью игрушек (пирамидок, формочек разной величины и матрешек), можно тренировать понятие большое и маленькое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Конечно, научить всему и сразу невозможно. Да и не надо. Не требуйте от ребенка многое. Не пытайтесь учить тогда, когда он хочет просто играть. И обязательно хвалите его за каждую, даже самую крохотную победу. Главное – воспитать в малыше желание и потребность ежедневно открывать для себя что-то новое в окружающем мире. Ведь именно из таких маленьких стремлений и вырастает большой талант.