Представители Банка развития Беларуси в рамках акции «Наши дети» посетили детский дом №7 в Минске

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжается. В этот раз эстафету принял столичный детский дом №7 под названием «Семья». В нем воспитывается почти сотня детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

К ребятам в гости заглянули представители Банка развития Беларуси. Для них воспитанники подготовили праздничную программу с театральными номерами, песнями и танцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прощание гости вручили ребятам познавательные книги, которые пополнят детскую библиотеку. И, конечно же, каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Банк развития уже второй год проводит праздник подшефной школе «Семья». Очень приятно было видеть, как подросли дети, которых мы видели в прошлом году. Вообще, это очень прекрасное начинание. Потому что, когда приходишь и видишь детей, которые по каким-то причинам растут в детском доме, видишь их глаза, когда они получают эти подарки, понимаешь, на сколько это важно. Не столько для взрослых, сколько для детей.

Марианна Злынова, воспитанница детского дома:

Нам очень приятно, что нам дарят подарки, что нам весело вместе с ними. Они нас развлекают, стараются все для нас самое лучше сделать.