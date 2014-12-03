Праздничным концертом для детей с ограниченными возможностями 3 декабря в Минске отметили Международный день инвалидов

Новости Беларуси. Праздничным концертом для детей с ограниченными возможностями 3 декабря отметили Международный день инвалидов. Ребята, находящиеся на лечении в реабилитационном центре, в свою очередь подготовили для гостей мастер-классы по декупажу, декору и оригами.

За год в центре проходят реабилитацию около полутора тысяч детей с нарушениями костно-мышечной системы. Лечение, проживание и питание здесь им предоставляют бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Кондрашова, директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:

Здесь проходит акция совместной дружбы. Мы равны, у каждого из нас есть в сердечке солнышко, а солнышко – это доброта. И вот эту доброту каждый из нас дарит друг другу.

Кристина Феклистова, выпускница ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:

Центр запомнился теплой атмосферой, здесь всегда было уютно, тепло, весело. Сейчас я занимаюсь фехтованием, являюсь президентским стипендиатом, веду активный образ жизни.

Дарья Синицина, воспитанница ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:

Друзей у меня здесь много, здесь мне очень нравится, меня здесь учат ходить и многому другому.