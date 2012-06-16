Познать язык и культуру Китая белорусские школьники могут в летнем лингвистическом лагере в Минской области

Новости Беларуси. Десятки детей из разных регионов Беларуси учат китайский язык в летнем лингвистическом лагере. Школьники осваивают иностранный с помощью новейших методик. Возраст ребят – от 7 до 15 лет, поэтому занятия проходят в игровой форме. Они изучают грамматику, каллиграфию, а также культуру и географию Поднебесной. А уроки танцев, пения и рисования направлены на развитие у детей и творческих способностей.

На Сяо несколько лет изучала русский язык в университете. Совсем недавно она приехала в Беларусь по обмену. Первое время девушка скучала по Китаю, но сейчас говорит, что просто влюбилась в Беларусь. Каждый день все свое время она проводит с детьми, обучая их разговорному китайскому языку.

На Сяо, преподаватель лагеря:

Китайский язык очень разный, отличается сильно от русского. У нас транскрипция, иероглифы, поэтому для них это немного сложно. Но не важно, ведь белорусские дети очень умные.

Более 70 школьников из разных регионов Беларуси приехали в летний лагерь не только отдохнуть, но и выучить китайский язык, а заодно и больше узнать о культуре Поднебесной.

Юлия Калеченок, заместитель директора лагеря:

Для многих ребят это большая возможность, потому что не во всех школах есть китайские педагоги, а ведут белорусские. Поэтому непосредственно опыт общения с носителями языка помогает в постановке произношения.

С помощью новейших методик детей обучают грамматике и географии Китая. Занятия проходят в игровой форме, ведь в этом лагере свой досуг проводят как подростки, так и совсем еще малыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетитель лагеря:

Моя мама русская, папа китаец, а я родился в Минске. Приехал в этот лагерь, чтобы учиться.

Каллиграфия. Так называется китайское искусство красивого письма. Каждый штрих, каждая точка должны гармонично сочетаться. Здесь юные художники учатся правильно писать иероглифы.