После приезда съемочной группы СТВ руководство пообещало включить горячую воду в детсаду, в котором ее не было 20 лет

Новости Беларуси. Почти два десятилетия без горячей воды. Именно столько времени без элементарных и необходимых условий живет Зареченский детсад на Гомельщине. Родители бьют тревогу. Ведь после процедур в холодной воде дети болеют. Однако руководство местного отдела образования с помощью не спешит.

Посёлок Заречье на карте Беларуси появился совсем недавно. В советские времена это был объект «Гомель 30» - строго засекреченная база стратегических ракетных войск. В 1994 году военные из Заречья ушли, а вместе с ними исчезла и горячая вода в детсадовских умывальниках. Говорят, в целях экономии.

Родители воспитанников этого сада несколько лет добиваются решения проблемы. Но безрезультатно.

Владимир Коновальчик:

Ребенок, придя с улицы, умывается холодной водой, проснулся – тоже умывается холодной водой. После многократных звонков в РайОНО проблема не решилась. ничего не изменилось. Звонили на «горячую линию» РайОНО, поднявши трубочку сказали, «сейчас, я уточню». За трубкой было слышно, «пусть «спасибо» скажут, что есть холодная вода».

За два десятилетия большинство воспитателей да и родителей с ситуацией свыклись. Тем более, что горячая вода всё-таки есть. В каждой группе ещё в девяностые установили небольшие электронагреватели. Как говорится, и на этом спасибо. Для мытья посуды нянечки воду на костре не греют.

И всё-таки надежда на то, что в старшей группе дети вымоют руки в тёплой воде, есть. Оказывается, планы в райадминистрации наполеоновские, только до приезда нашей съемочной группы, они об этом молчали, чтобы не сглазить, наверное.

Татьяна Двороковская, теплотехник Речицкого районного отдела образования:

У нас будет установка теплообменника на следующий год, мы так планируем. И будет уже горячее водоснабжение в детском саду.

Пока в этих маленьких рукомойниках появится горячая вода, дети вынуждены закаляться. Правда, здоровья эта практика им, как показывает жизнь, не прибавляет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.