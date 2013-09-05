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Пока мамы не было дома, 2-летний мальчик выбрасывал из окна 8 этажа игрушки и чуть не выпал сам

05 сентября 2013 19:56
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Новости Беларуси. Забава малыша сегодня могла закончиться трагически. Спасателям позвонили обеспокоенные прохожие и сообщили, что в открытом окне на 8 этаже жилого дома по улице Кирова в Минске находится ребенок.

В это время его мама была на работе. Двухлетний мальчик остался дома с бабушкой. А пока та занималась домашними делами, внук через открытое окно своей комнаты стал выбрасывать игрушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского управления МЧС:
Чаще всего дети попадают в чрезвычайные ситуации из-за отсутствия контроля родителей и взрослых. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь еще раз напоминает: не оставляйте детей одних. Безопасность вашего ребенка зависит от вас самих.

# Дети # Дети и родители # Анатолий Волков # Минское городское управление МЧС

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