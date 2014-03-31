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Почему важно обучать детей игре в шахматы с самого раннего возраста?

31 марта 2014 17:47
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Новости Беларуси. Вас когда-нибудь обыгрывал в шахматы 3-летний малыш? Не поверите, но такое бывает! Эти юные непоседы уже не первый год совершают увлекательное путешествие в мир шахмат и легко осваивают премудрости этой древней игры в специальной шахматной школе для самых  маленьких. А помогает им  узнать и запомнить правила и законы шахматного королевства международный мастер, ФИДЕ тренер Анастасия Сорокина.

Анастасия Сорокина, преподаватель детской шахматной школы:
Мне позвонил мой друг и сказал, что у него мальчик 3 годика, и могу ли я поспособствовать его к какому-либо тренеру определить. Я связалась со всеми нашими минскими тренерами. Сказали, что нет, таких маленьких мы не берем, ну и пришлось брать весь удар на себя. Поэтому я себя в этом нашла.

Как оказалась, завлечь и обуздать неусидчивость маленьких игроков в такой непростой игре возможно! Секрет успеха - в непринужденной игровой форме изучения, которое стало для детишек веселым и увлекательным занятием.

Урок состоит из 2 блоков: теоретического, где ребята знакомятся с новой темой и повторяют пройденный материал, и практического. А иногда юные шахматисты даже сдают экзамены.

Вот такая серьезная подготовка у шахматных бойцов!

Анастасия Сорокина, преподаватель детской шахматной школы:
Идет эффект наслаивания. И даже если кажется, что ребенок не совсем понимает, чего от него хотят. То это все процессе, и концу учебного года дети от 3,5 до 5 лет начинают играть, ставить мат королю и уже мыслить логически.

Программа обучения рассчитана на несколько лет. Если ребенок захотел заниматься шахматами профессионально после окончания школы, его передают в руки другим тренерам, которые будут готовить его к различным чемпионатам.

Анастасия Сорокина, преподаватель детской шахматной школы:
Сразу и не скажешь с первого взгляда, что вот он чемпион. Все детки талантливы по-своему. И самое главное, я не ставлю здесь задачу воспитать чемпиона, я ставлю здесь задачу, чтобы детки полюбили шахматы, чтобы им нравилось, чтобы они шли с удовольствием. Если привить эту любовь к шахматам, тогда, если есть задатки, они раскроются рано или поздно.

В школе расскажут о нравах и повадках шахматных фигур, научат энергично атаковать и хладнокровно защищаться, тщательно обдумывать свои решения, как в шахматах, так и в жизни. Поэтому для родителей так важно начинать учить малышей игре в шахматы в самом раннем возрасте, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Дети # Воспитание детей # Анастасия Сорокина

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