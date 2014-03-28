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Колумбийский 8-месячный ребенок весит 20 кг!

28 марта 2014 09:44
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Новости мира. А этого колумбийского мальчика зовут Сантьяго Мендоза.

Ребенку всего 8 месяцев, но весит он более 20 килограммов.

Из-за этого уже имеет проблемы со здоровьем. Его семья – малоимущая, но помочь с лечением вызвался местный благотворительный фонд под названием «Полные сердца». Из провинциального города Кодасси ребенка привезли в столицу Богота.

Как отмечают специалисты, избыточный вес ребенок набрал потому, что его просто перекормили.

Складки жира мешают Сантьяго переворачиваться, ползать и совершать другие движения, крайне важные для физического развития ребенка его возраста. Ожирение также может вызвать диабет или привести к сердечному приступу, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Врачи планируют посадить мальчика на строгую фруктово-овощную диету и за полгода-год снизить его вес до 8 килограммов.

# Дети # Утро. Вокруг света

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