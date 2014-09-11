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Победители фотоконкурса «Мой ребенок на СТВ» - семья Циунель их сынуля Максим

11 сентября 2014 10:00
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Ваш ребенок самый красивый, милый, трогательный и забавный? Присылайте его фотографии на конкурс телеканала «Мой ребенок на СТВ»! И возможно именно ваш малыш победит. А сегодня победе радуется дружная и веселая семья Циунель: мама Анна, папа Олег и их сынуля — Максим.

Именно фотография Максима так полюбилась пользователям сайта ctv.by. Хотя фото родители выбрали случайно.

Действительно, как можно не улыбнуться, глядя на этого веселого и озорного мальчугана? Максиму всего год и три месяца. Но он уже стал любимцем публики.

Позировать Максим любит. Правда, Олегу и Анне очень сложно словить удачный ракурс. Малыш все время хочет ускользнуть от вспышки фотоаппарата. Но тем ценнее и оригинальнее кадры.

Свободное время семья Циунель любит проводить вместе: ходить на прогулки, играть, работать на даче… Но у Максима есть свои любимые увлечения…

В победу в конкурсе «Мой ребенок на СТВ» верили все родственники и друзья семьи Циунель. Ожидания оправдались. Но одной победы Анне и Олегу мало. Они планируют принимать участие и в других фотоконкурсах нашего телеканала. А вдруг повезет еще раз.

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Анна Циунель # Олег Циунель # Максим # Фотография

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