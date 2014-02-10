Победитель фотоконкурса «Мой ребенок» на СТВ в январе - очаровательная Каролинка Крук

Новости Беларуси. Январский фотоконкурс «Мой ребенок на СТВ» подошел к концу, и мы рады представить вам победителя. Знакомьтесь, Каролина Крук.

Мама малышки, Марина, с улыбкой вспоминает тот день, когда была сделана счастливая фотография: тогда Каролинка встретила свой первый Новый год.



Марина Крук, мама победителя фотоконкурса «Мой ребенок на СТВ»:

Началось все с того, что самый первый Новый год мы встретили в гостях у бабушки с дедушкой в городе Береза, квартиру которых мы превратили в настоящую фотостудию, задействовали весь имеющийся реквизит. И получили огромное количество креативных и интересных фотографий, в том числе нашу счастливую фотографию, благодаря которой мы победили в конкурсе.



Семья Крук признаётся: несмотря на то, что в своей победе они были уверены, звонок съемочной группы СТВ был для них полной неожиданностью.

Марина Крук, мама победителя фотоконкурса «Мой ребенок на СТВ»:

Мы видели, что детки принимают участие, выигрывают. И мы решили. Почему бы нам не сделать интересную память ребенку, себе. И решили тоже принять участие. Для нас было полной неожиданностью, конечно, что мы победили, это очень здорово! Мы благодарны всем, кто за нас проголосовал, спасибо вам огромное за поддержку!



Несмотря на юный возраст дочки, всего 6 с половиной месяцев, родители считают свою малышку настоящей леди.



Александр и Марина Крук, родители победителя фотоконкурса «Мой ребенок на СТВ»:

Как и все дети, любит играть, постоянно нужно что-то новенькое, все быстро надоедает. Любознательный человек, тянется ко всему новому. Как и все девушки, немого капризная, это есть. Любит внимание, чтобы постоянно кто-то рядом находился. Настоящая девушка!



Красивое и необычное имя малышке выбирали всей семьей, но последнее слово было за бабушкой.



Марина Крук, мама победителя фотоконкурса «Мой ребенок на СТВ»:

Как-то собрались всей семьей и думали, как назвать нашу дочку. И бабушка сказала: «Саша плюс Марина – будет Каролина!»



А мы поздравляем Каролину Крук с победой. Вы тоже можете стать героем сюжета нашей программы. Заходите на сайт и делитесь самыми яркими фотографиями и впечатлениями, и вам непременно улыбнется удача. А победы вам желает «Студия хорошего настроения»!