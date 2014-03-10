Новости мира. Эверест уже покорили тысячи альпинистов. Однако мечты человеческие не стоят на месте. Американец Джоби Огвин тому подтверждение. Первый раз он взошёл на неё в 24 года, а в 2008 году покорил северо-восточный склон всего лишь за девять с половиной часов.

Однако теперь у искателя приключений появилась новая мечта. Он планирует совершить прыжок с пика самой высокой вершины мира в костюме-крыле – вингсьюте. Сейчас Огвин, двигаясь к выполнению своего плана, совершает пробные прыжки с самолёта в Калифорнии... Свой прыжок с Эвереста альпинист Джоби Огвин планирует совершить в мае.

Известная колумбийская певица Шакира открыла в Картахене школу для нуждающихся детей. Её строительство она спонсировала через свой благотворительный фонд. Это уже восьмое учебное заведение, появившееся благодаря латиноамериканской звезде.

Школа сможет принять примерно 1700 учащихся. В ней детей ждут 55 учебных классов, столовая, библиотека и спортивные сооружения. Благотворительный фонд Шакира основала в 1997 году. В 2004 организация открыла первую школу. А спустя шесть лет Международная организация труда наградила певицу медалью за многолетнюю помощь латиноамериканским детям из бедных семей.

Сыграть с действующим чемпионом мира по шахматам теперь сможет каждый обладатель смартфона. 23-летний норвежец Магнус Карлсен представил новое мобильное приложение под названием Play Magnus. Его особенность в том, что пользователь будет играть не с компьютером, а с настоящим гроссмейстером.

В программу заложены партии, сыгранные Карлсеном, начиная с пятилетнего возраста. Уровни сложности разделены по возрасту… Магнус начал играть в шахматы в пять лет, в 13 он стал третьим самым молодым гроссмейстером мира. В прошлом году, после победы над Вишванатаном Анандом из Индии, норвежец завоевал титул чемпиона мира по шахматам. Теперь Карлсен хочет популяризовать игру в шахматы среди как можно большего количества людей.

Шахматист пообещал, что каждый год будет играть онлайн с победителями в приложении Play Magnus. Он также будет присылать прогрессирующим игрокам обновленные тренировочные материалы, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.