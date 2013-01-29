Новости Беларуси. Певец Дмитрий Колдун назвал сына Яном. Малыш родился ростом 53 см и весом 3 кг 650 граммов. На официальных страницах в соцсетях артист не скрывает радости. «Папа Минский!», такую запись оставил артист в Вконтакте.

Ян – первенец Дмитрия и его супруги Виктории. Кстати, Дима стал отцом ровно через год после свадьбы.

Дмитрий Колдун (в интервью «Экспресс-газете»):

Маленький такой, хороший… Думаю, вырастет и будет похож на меня. Пока я еще не осознал до конца свое положение: появился маленький человек, которого нужно любить, это чувство должно созреть. Как только я все окончательно приму и пойму – сразу перенесу свои эмоции в творчество.

В интервью телегиду «Антенна» артист признался: российский номер сейчас вне зоны доступа, поэтому пока молодые родители получают поздравления от тех, кто знает белорусский – а это близкие и друзья.

Дмитрий Колдун (в интервью «Антенне»):

Встаю ночью, и днём. Когда Вике нужно отдохнуть, она лежит, отдыхает. А я занимаюсь ребёнком. Что делаю? Да всё делаю! Для жены ужин готовлю. Купаю сына, меняю ему подгузники, пелёнки.

Виктория рожала сына в одном из минских роддомов в обстановке строжайшей тайны. Напомним, в гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения на СТВ» певец в очередной раз напомнил, что не любит рассказывать о своей личной жизни.

Дмитрий Колдун:

Я знаю очень мало случаев, когда удачная светская жизнь человека сочетается очень удачно с его творческой жизнью. Обычно либо это светский человек, либо профессионал своего дела. Хотя есть, конечно, исключения. Вот, например солист группы Maroon 5. Он и там, и там успевает! И музыку хорошую пишет, и всегда его можно увидеть на всех вечеринках. Поэтому это вопрос исключительно человека. Я, например, не очень люблю рассказывать про свою личную жизнь. Делаю это очень редко.