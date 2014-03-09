Первая в Беларуси детсадовская кадетская группа появилась в Мозыре

Новости Беларуси. Кадетскими классами в Беларуси сегодня никого не удивишь. В Гомельской области пошли дальше. В Мозыре появилась первая кадетская группа в детском саду. Четырехлетние курсанты учатся быть честными и дисциплинированными, ходят на экскурсии, изучают амуницию спасателей, узнают, что же такое «здоровый образ жизни», и обещают защищать родину.

Марина Верповская, воспитатель ясли-сада № 36 г. Мозыря:

Мы, юные граждане Республики Беларусь, принимая на себя благородное и почетное звание кадетов, обязуемся быть честными, правдивыми и верными товарищами.

Дети:

Клянемся!

Не поверить в эти по-детски искренние обещания просто невозможно. 15 самых юных в стране кадетов уже умеют маршировать, петь строевые песни и даже танцевать вальс. Специалисты утверждают: основа характера закладывается до пятилетнего возраста. А значит честь, доброту и смелость начинать воспитывать нужно именно в детском саду. И лучше всего делать это на живом примере.

Каска, краги, бойцовка. Спасатель на детсадовском ковре для пятилетних кадетов, как супермен из кино. И даже лучше. Этот герой живой, а главное – таким можно стать самому.

Как вызвать пожарных, скорую, милицию, что делать во время опасности, эти дети знают лучше некоторых взрослых. А еще рассуждать о безопасности, пожарных машинах, снаряжении спасателей, оказывается, с легкостью можно и в пять лет.

Идея эксперимента родилась у Марины Александровны три года назад. Воспитанная в военной семье, она, хрупкая женщина, стала главнокомандующим своей маленькой армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Верповская, воспитатель ясли-сада № 36 Мозыря:

Оно дает очень много. Во-первых, форма. Это не только красиво, форма дисциплинирует детей. Они себя почувствовали взрослыми.

У нас в группе также есть дети с особенностями. Мы с яслей старались воспитать в этих детях доброту, заботу.

Идею поддержали на всех уровнях. Эксперимент пришелся по душе не только детям, но и руководству, и родителям.

Екатерина Карасевич:

Задания они получают и что-то делают. Стараются по крайней мере. Мне очень нравится. И задумка это очень хорошая. И экскурсии есть.