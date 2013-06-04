Обучение плаванию детей. С какого возраста и каких упражнений стоит начинать

Бассейн – настоящее удовольствие для детей. Это и игра, и общение, и, конечно, закалка. Однако научить маленьких детей плавать – целая наука.

Светлана Дылевская, инструктор по плаванию:

Задача нашего занятия заключается в том, чтобы обучить детей не бояться воды, уметь в ней ориентироваться. И закаливающая задача. Это основное. Чтобы дети меньше болели и могли себя обезопасить на большой воде.

Идеальный возраст для обучения плаванию – 2-3 года. Однако посещение бассейна в этом возрасте должно быть добровольным. Заставлять детей плавать силой – бесполезное занятие. Малыш должен с удовольствием заходить в воду. Лучше всего, когда это группа детей. Тогда легче справиться со страхом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Светлана Дылевская, инструктор по плаванию:

Конечно, занятия плаванием лучше начинать в этом возрасте, потому что дети лучше воспринимают задачи, поставленные перед ними, и быстрее осваиваются в воде. Желательно, чтобы родители с охотой объясняли детям, что это полезно, что надо ходить в бассейн регулярно. Именно регулярные занятия дают какой-то результат.

Польза от бассейна неоспорима. Это один из простых и эффективных способов закалить ребенка, повысить иммунитет. Кроме этого, детей захватывает игра в воде. Это и хороводы, и «паровозик», и «рыбалка», и «солнышко». Интересно собирать ракушки, соревноваться друг с другом.

Дети:

Там было здорово и весело.

Меня зовут Маша. Мне очень нравится ходить в бассейн.

Еще понравилось ловить удочку.

Мне понравилось, как мы игрались в домики.

Мы любим бассейн.

Вот именно с таких игр и занятий начинается детский интерес к плаванию. Закаливается не только детский организм, но характер.

Алла Юрчик, корреспондент:

И не забывайте, что дети в первую очередь берут пример с родителей. Плавайте, ныряйте вместе с детьми. Пусть это приносит вам и малышам удовольствие. Здоровье начинается с детства.