Занятия музыкой для детей. В каком возрасте начинать учиться и какой инструмент подойдет вашему ребенку

Алла Юрчик, корреспондент:

Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок развивался как можно более гармонично? И лучше, чем занятие музыкой, придумать сложно. И, как говорил великий философ Ницше, без музыки наша жизнь была бы ошибкой.

Самое главное – это как можно раньше приобщать детей к музыке. Заинтересовать и привлечь ребенка – это, конечно, задача родителей. И здесь очень важно не упустить момент и найти правильный инструмент. Идеальный вариант – гитара. Даже простые аккорды звучат красиво.

Янина Данилевич, мама:

Я как мама рада, что мой сын занимается музыкой. Когда он играет на гитаре, для меня это всегда радостно, волнительно. Я счастлива.

Алла Юрчик, корреспондент:

С какого возраста лучше начинать учиться играть на гитаре?

Дарья Покалюг, педагог по гитаре:

Лучше всего хотя бы лет с 10. Когда маленький ребенок, ручки маленькие, ему сложно играть. Лучше когда ребенок уже сам понимает, когда он немножко постарше.

В выборе инструмента очень важен возраст. Играть на духовых, к примеру, можно только с 10-12 лет, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Саксофон, труба, кларнет сегодня популярны даже среди девочек.

София Малахова:

Сначала меня хотели отдать на фортепиано, но так как я оказалась слишком старой для поступления, меня отдали на саксофон. И я ни капельки не пожалела, потому что это очень интересный инструмент. Все очень любят джаз, знакомые, родственники с удовольствием слушают, как я им играю.

Это очень классное ощущение, когда ты стоишь на сцене. Тебе хлопают, на тебя смотрят. Это очень здорово, мне нравится.

Музыка творит чудеса. Но для достижения положительного эффекта важно, чтобы у ребенка был интерес к инструменту.

Анатолий Яйчук, педагог по саксофону:

На саксофоне надо, чтобы у ребенка глаза блестели, то есть он должен быть живой, подвижный. Сам инструмент предполагает энергию. Энергетика должна быть у ребенка.

Но есть и анатомические особенности. Когда идут вступительные экзамены, педагоги смотрят, потому что школа у нас духовая, на зубы, на пальчики, есть ли медицинские противопоказания. Это все учитывается.

Я призываю родителей, все-таки детей ведут сюда родители в школу музыкальную, вкладывать в детей частичку себя и частичку какой-то жизни. Все-таки путь ребенку выбирают родители. Пусть он не будет музыкантом, но все равно музыкой пусть занимается. Это облагораживает, это окрыляет детей.

Даже если никто в семье не держал в руках нот, не смущайтесь. Возможно, именно в вашем ребенке откроется талант. Ведь главное – это любовь к музыке и интерес к успехам собственного ребенка

Алла Юрчик, корреспондент:

И помните, что любовь к жизни начинается с музыки.