Маленького ребёнка оставили одного в закрытой машине на стоянке более, чем на час

Новости Беларуси. Преступная халатность или беспечная неосторожность? Маленького ребёнка оставили одного в закрытой машине на стоянке около столичного торгового центра. Маму неравнодушные прохожие не могли найти больше часа.

Любительское видео неравнодушного прохожего вызвало шквал комментариев в интернете.

Минчанин Вадим и не предполагал, что поездка по делам превратится в настоящую спасательную операцию.

Вадим, очевидец:

Увидели, что ребенок, который сидел в машине час назад, опять же сидит здесь. Солнце светило ему прямо в лицо, была маленькая щелочка, было просто видно, что ребенок задыхается и ему очень жарко. Розовые щеки и весь истекал потом...

Вадим попытался найти владельца машины, но когда попытки не увенчались успехом, позвонил в экстренные службы.

В Интернете на эту тему развернулась серьезная полемика. Многие обвинили очевидцев в том, что те не попытались достать ребенка. Но если бы невольные свидетели разбили окно или взломали дверь - владелец автомобиля мог бы с полным правом подать на них в суд.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если такие случаи вопиющие есть, нужно звонить в милицию. Речь идет о том, что ребенок оставлен в опасном положении. Я бы внес уголовную ответственность семей за оставление детей в опасном положении.

Наталья Пивоварова, заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «13-я городская детская клиническая поликлиника» Минска:

Если это лето, на улице очень жарко, то ребенок может за короткое время получить тепловой удар, если зима, то очень быстро замерзнет...

Несмотря на очевидную опасность, не все прислушиваются к рекомендациям врачей. Не так давно корреспонденты телеканала СТВ рассказывали о том, как подобная родительская халатность едва не привела к трагедии. В Рогачевском районе загорелся автомобиль, в котором родители оставили троих детей.

Елена Хилькевич, автолюбитель:

Ситуация, конечно, ужасная. Когда ты долго едешь в машине, ребенок заснул, а надо буквально на 2 минуты отскочить, проще оставить, но понятное дело, что никогда этого делать не будешь. Когда речь идет о безопасности детей, думать надо не о простоте, а о жизни ребенка. Все что угодно может случиться за 2 минуты.

По всему миру беспечные родители не задумываются о том, какой опасности подвергают своих детей, оставляя их в машинах.

Пять лет назад весь мир всколыхнула трагедия Димы Яковлева, который задохнулся в автомобиле, оставленный на целый день своим приемным американским отцом.

Кстати, в Беларуси, по закону о защите прав ребенка, нельзя оставлять детей до 7 лет без присмотра в потенциально опасных местах, к каким относятся и машины. Таких родителей ждет административная ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.