Прямой эфир

Маленького ребёнка оставили одного в закрытой машине на стоянке более, чем на час

03 июня 2013 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Преступная халатность или беспечная неосторожность? Маленького ребёнка оставили одного в закрытой машине на стоянке около столичного торгового центра. Маму неравнодушные прохожие не могли найти больше часа.

Любительское видео неравнодушного прохожего вызвало шквал комментариев в интернете.

Минчанин Вадим и не предполагал, что поездка по делам превратится в настоящую спасательную операцию.

Вадим, очевидец:
Увидели, что ребенок, который сидел в машине час назад, опять же сидит здесь. Солнце светило ему прямо в лицо, была маленькая щелочка, было просто видно, что ребенок задыхается и ему очень жарко. Розовые щеки и весь истекал потом...

Вадим попытался найти владельца машины, но когда попытки не увенчались успехом, позвонил в экстренные службы.

В Интернете на эту тему развернулась серьезная полемика. Многие обвинили очевидцев в том, что те не попытались достать ребенка. Но если бы невольные свидетели разбили окно или взломали дверь  - владелец автомобиля мог бы с полным правом подать на них в суд.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если такие случаи вопиющие есть, нужно звонить в милицию. Речь идет о том, что ребенок оставлен в опасном положении. Я бы внес уголовную ответственность семей за оставление детей в опасном положении.

Наталья Пивоварова, заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «13-я городская детская клиническая поликлиника» Минска:
Если это лето, на улице очень жарко, то ребенок может за короткое время получить тепловой удар, если зима, то очень быстро замерзнет...

Несмотря на очевидную опасность, не все прислушиваются к рекомендациям врачей. Не так давно корреспонденты телеканала СТВ рассказывали о том, как  подобная родительская халатность едва не привела к трагедии. В Рогачевском районе загорелся автомобиль, в котором родители оставили троих детей.

Елена Хилькевич, автолюбитель:
Ситуация, конечно, ужасная. Когда ты долго едешь в машине, ребенок заснул, а надо буквально на 2 минуты отскочить, проще оставить, но понятное дело, что никогда этого делать не будешь. Когда речь идет о безопасности детей, думать надо не о простоте, а о жизни ребенка. Все что угодно может случиться за 2 минуты.

По всему миру беспечные родители не задумываются о том, какой опасности подвергают своих детей, оставляя их в машинах.

Пять лет назад весь мир всколыхнула трагедия Димы Яковлева, который задохнулся в автомобиле, оставленный на целый день своим приемным американским отцом.

Кстати, в Беларуси, по закону о защите прав ребенка, нельзя оставлять детей до 7 лет без присмотра в потенциально опасных местах, к каким относятся и машины. Таких родителей ждет административная ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Дети и родители # Национальное собрание РБ # Дмитрий Шевцов # Наталья Пивоварова # Елена Хилькевич

Другие новости рубрики

Все новости
Занятия музыкой для детей. В каком возрасте начинать учиться и какой инструмент подойдет вашему ребенку
03 июня 2013 08:13

Занятия музыкой для детей. В каком возрасте начинать учиться и какой инструмент подойдет вашему ребенку

Как и почему дети даже из благополучных семей оказываются за решеткой и о чем там мечтают
02 июня 2013 17:19

Как и почему дети даже из благополучных семей оказываются за решеткой и о чем там мечтают

В Гомеле открылась фотовыставка «30 кадров о счастье»
01 июня 2013 15:25

В Гомеле открылась фотовыставка «30 кадров о счастье»