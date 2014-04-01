В США женщина родила сразу пятерых младенцев

Новости мира. В одной из больниц Далласа, штат Техас, США, молодая женщина родила пятерых младенцев. Последний раз подобное случалось здесь 110 лет назад.

Около 3 часов ночи на свет появилась маленькая Миа, а вслед за ней сестричка Тесса, братик Брант и еще две сестры Грейси и Рейли. Таким образом, семья Стивена и Мишель Силс пополнилась сразу четырьмя девочками и мальчиком. Пара уже воспитывает старшего сына Брэди, которому 15 марта исполнилось 2 года.

Детки появились на свет при помощи кесарева сечения на 29-й неделе беременности. Все они находятся в реанимации, но чувствуют себя хорошо. Им уже дают немного грудного молока и всех сняли с искусственной вентиляции легких. После 8-й недели малышей и маму обещают выписать домой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.